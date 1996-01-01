Предприятия классифицируют по-новому

С 1 января 2005 г. информационная статистическая система переходит на общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). До настоящего времени обеспечение проведения статистических наблюдений базировалось на Общесоюзном классификаторе отраслей народного хозяйства (ОКОНХ).

В соответствии с международной практикой в ОКВЭД не учитываются такие классификационные признаки, как форма собственности, организационно-правовая форма и ведомственная подчиненность хозяйствующих субъектов, не делается различий между внутренней и внешней торговлей, рыночными и нерыночными, коммерческими и некоммерческими видами экономической деятельности.

Значительные расхождения ОКОНХ и ОКВЭД содержатся не только в перечне группировок и их содержании, но и прежде всего в самом объекте классификации. Единицей классификации ОКОНХ является состоящее на самостоятельном балансе предприятие. В ОКВЭД объектом классификации является вид экономической деятельности, который характеризуется затратами на производство, процессом производства и выпуском продукции (оказанием услуг).

Перевод информационной статистической системы на указанный классификатор позволит получить количественную оценку современной отраслевой структуры России, определить масштабы вновь появившихся на рынке видов экономической деятельности, участвовать в диалоге с международным экономическим сообществом на едином языке цифр и определений.

С более подробной информацией об особенностях Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и детальном соответствии наименований и кодов ОКОНХ и ОКВЭД можно ознакомиться в Приморском крайстате.

Об авторе. Людмила НИКИТИНА, начальник отдела статистики предприятий и структурных обследований Примкрайстата.