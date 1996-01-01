Новые реквизиты для налогов в иностранной валюте

Налоговая служба в письме от 01.11.2004 № 10-1-05/5227@ сообщила новые реквизиты счетов для зачисления налогов в валюте. Так, для уплаты налогов в долларах США плательщики должны использовать следующие реквизиты:

получатель: Главное управление федерального казначейства Минфина России;

банк получателя: ОПЕРУ-1 при Банке России;

счет получателя: 40501840000000000001;

корреспондентский счет Банка России в JP Morgan Chase Bank, New York (CHASUS33) acс. 001-1-907227.

Для зачисления налогов в евро используется следующий счет:

получатель: Главное управление федерального казначейства Минфина России банк получателя: ОПЕРУ-1 при Банке России;

счет получателя: 40501978900000000002;

корреспондентский счет Банка России в Ost-West Handelsbank Ag, Frankfurt-Main (OWHBDEFF) acс/102909397.