Электронный отсчет

УМНС по Приморскому краю осуществляет переход на прием отчетности от налогоплательщиков через сеть Интернет. Сегодня уже 284 предприятия и 185 приморцев общаются с налоговой инспекцией в виртуальном режиме.

Однако, несмотря на то, что этот вид налоговой отчетности имеет ряд преимуществ, предприятия воспользоваться данной услугой не спешат. "Между тем в действительности оказывается всe просто", - рассказывает заместитель руководителя УМНС по Приморскому краю Наталья КУТЕНКОВА. - Первым шагом является заключение договора со специализированным оператором связи и получение электронной цифровой подписи. В дальнейшем вся идущая в налоговую информация будет зашифрована, поэтому конфиденциальность гарантирована".

В том, что этот вариант для многих предприятий и фирм наиболее удобен, в налоговой не сомневаются. По словам налоговых специалистов, информация может быть отправлена в любое время дня и ночи все 7 дней в неделю. Таким образом, обязанность формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность на бумаге просто исчезает.

Однако есть здесь и свои минусы. Основная проблема, которая возникает у налогоплательщиков при подключении к данной системе, - это финансовый вопрос. Оплата услуг специализированного оператора связи достаточно высока. Видимо, поэтому в прошлом году услугами всемирной "паутины" в основном пользовались крупные налогоплательщики Владивостока. Однако число тех, кто выбирает для себя альтернативный бумажному варианту способ передачи налоговой отчетности, постоянно растет. Например, в декабре прошлого года всего 5 юридических лиц заключили договор о сдаче отчетности по каналам связи, а на 1 июня 2004 г. число налогоплательщиков, пользующихся услугами специализированного оператора связи, перевалило за 200.

Вместе с этим проведенный УМНС России по Приморскому краю социологический опрос среди представителей среднего и малого бизнеса рисует такую картину: уже в ближайшие 6 месяцев воспользоваться новой системой передачи информации в налоговые органы готовы 40% опрошенных респондентов, а 30% - в течение этого года.

Преимущества, которые получили налогоплательщики, очевидны. Бухгалтерам не приходится постоянно заботиться об обновлении программного обеспечения, используемого при подготовке и сдаче отчетности. Все необходимые программные продукты находятся на сервере специализированного оператора связи по передаче налоговой отчетности. Сверка расчетов с бюджетом также производится по каналам связи без посещения инспекции. В готовые формы бланков остается только внести цифры, благодаря этому можно избежать многих ошибок при подготовке отчетности.

В настоящее время все налоговые инспекции края - от Тернейского района до Славянки уже подключены к системе "Налоговая отчетность через Интернет". Поэтому начать работать в таком режиме налогоплательщикам не составляет труда, необходимо только направить в инспекцию по месту регистрации письмо установленного образца, оформить заявку покупателя. Образцы всех необходимых документов можно получить в налоговых инспекциях по месту регистрации в отделах работы с налогоплательщиками.

Помимо этого плательщик сможет оперативно получать непосредственно и от самих налоговиков всю необходимую ему информацию - будь то сверка лицевого счета или ответ на запрос. Безусловно, к достоинству передачи отчетов через Интернет относится и возможность получения информации об изменении бюджетных счетов, и доступ к инструктивным письмам, другим необходимым в работе каждого бизнесмена полезным материалам.

Кроме того, электронный документооборот обеспечивает полную конфиденциальность переписки налогоплательщика с инспектором. К числу важнейших механизмов от "взлома" относятся шифрование и электронная цифровая подпись. Эти условия обеспечивают не только тайну интернет-общения, но и способность однозначного распознания налогоплательщика, приславшего информацию, а также защиту файлов отчетности от несанкционированных исправлений.

В Приморье специализированным оператором связи по передаче налоговой отчетности через Интернет стало ЗАО "Сервер Центр". Оно выступает в роли связующего звена между налогоплательщиком и налоговой инспекцией. В его задачи входит передача конфиденциальной информации от налогоплательщика в ИМНС и обратно.