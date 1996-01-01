Непотопляемый "Рыбак"

В Хабаровске завершился затянувшийся судебный спор между Хабаровским крайрыбакколхозсоюзом (ХКРКС) и ООО "Гостиница "Рыбак", который продолжался около 4 лет.

За это время судами различных инстанций было вынесено более двух сотен судебных решений. Колхозные рыбаки выиграли все дела и вернули под свое крыло здание, расположенное в краевом центре по улице Гамарника, 9. История эта беспрецедентно цинична даже для видавшего всякое Хабаровска.

Начиналось все в эпоху рыночного романтизма, когда всевозможные товарищества плодились как грибы после дождя. ООО "Гостиница "Рыбак" появилось на свет в июле 1997 года. Тогда руководители ХКРКС, решив приобщиться к рынку, создали на базе межколхозной гостиницы общество с ограниченной ответственностью. Возглавил гостиницу бывший работник правоохранительных органов Александр ПИЛИПЕНКО. Он привел в руководство новой компании еще двух коллег из бывших сослуживцев. Предполагалось, что бывшие милиционеры, пользуясь поддержкой своих друзей в милицейских структурах, защитят коммерческое дитя рыбацкого колхозного союза от общаковского рэкета.

Шло время, гостиница вписалась в рыночную нишу услуг благодаря удачному месторасположению в центре города и прежней клиентуре (работники рыболовецких колхозов). Появились первая выгода от владения колхозной собственностью и первые проблемы. Затем ком взаимных претензий накопил критическую массу. Крайрыбакколхозсоюз стал настаивать на ликвидации ООО "Гостиница "Рыбак" и затребовал назад свою собственность, не переданную на баланс обществу. Однако остальные учредители гостиницы самоликвидироваться не захотели: слишком большую выгоду давало обладание такой собственностью.

Досье В 1965 г. Хабаровским крайрыбакколхозсоюзом по ул. Гамарника, 9 в Хабаровске были построены пятиэтажное здание и гараж, которые являются общей собственностью рыболовецких колхозов Хабаровского края. В указанном здании размещался аппарат ХКРКС, структурное подразделение Крайрыбакколхозсоюза межколхозная гостиница "Рыбак" и квартиры для работников Крайрыбакколхозсоюза.

В борьбе за собственность все средства хороши

История имущественного спора уходит своими корнями в 1998 год, когда бывшие работники органов внутренних дел Хабаровского края Александр Пилипенко, Иван КОЖУХАР и Сергей ИВАНОВ, используя подложные документы, зарегистрировали изменения в учредительных документах ООО "Гостиница "Рыбак" и помимо воли единственного учредителя - Хабаровского крайрыбакколхозсоюза - оказались учредителями ООО "Гостиница "Рыбак". А в 1999 году, руководство гостиницы, используя подложные документы, в тайне от Хабаровского крайрыбакколхозсоюза, незаконно зарегистрировало право собственности ООО "Гостиница "Рыбак" на нежилые функциональные помещения в доме 9 по ул. Гамарника.

Решениями от 16 апреля 2001 г. Арбитражного суда Хабаровского края и последующими судебными инстанциями все учредительные документы ООО "Гостиница "Рыбак" и изменения в них были признаны недействительными. Однако краевое учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по заявлению ООО "Гостиница "Рыбак", предъявившего признанные арбитражным судом недействительными документы, 26 сентября 2001 г. незаконно выдало другие свидетельства о праве собственности на функциональные нежилые помещения по ул. Гамарника, 9.

11 октября 2001 г. противостояние набрало новый виток -директор гостиницы А. Пилипенко и зам. директора И. Кожухар не допустили работников ХКРКС на рабочие места, захватили затем имущество Крайрыбакколхозсоюза и ликвидировали радиостанцию. Обращения в правоохранительные органы результатов не дали, все незаконные действия А. Пилипенко, И. Кожухара и С. Иванова не встретили противодействия со стороны действующих работников милиции и судебных приставов-исполнителей Службы судебных приставов Хабаровского края.

Возбужденное прокуратурой Хабаровского края (по заявлению ХКРКС) в отношении А. Пилипенко уголовное дело было прекращено. Прокуратура Центрального района Хабаровска на заявления ХКРКС давала формальные ответы. На жалобу рыбаков о незаконности прекращения уголовного дела зам. прокурора Хабаровского края А. ПОДЛАСЕНКО ответил, что все законно. Между тем основанием для регистрации права собственности на спорное здание для ООО "Гостиница "Рыбак" стала фальшивка - выписка № 3 от 29.09.1999 г. из собрания уполномоченных ХКРКС № 12 от 26.01.1999 г., в которой подписи председателя собрания уполномоченных А. ВАСИЛЬЕВА и секретаря собрания Н. КРАВЦОВОЙ являются поддельными.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Хабаровского края от 13 декабря 2001 г. протокол № 3 общего собрания участников ООО "Гостиница "Рыбак" от 21 сентября 1999 г. признан недействительным.

Смена собственников: новый виток противостояния

В августе 2002 года, чтобы уйти от судебного разрешения спора с ХКРКС о праве собственности на недвижимое имущество по ул. Гамарника, 9 в Хабаровске и праве пользования земельным участком под этим зданием, А. Пилипенко, И. Кожухар и С. Иванов незаконно произвели реорганизацию ООО "Гостиница "Рыбак" путем присоединения к ООО "Дальневосточная торгово-промысловая компания "Рыболовпром" (учредители те же), а также оформили передачу спорного имущества от ООО "Гостиница "Рыбак" к ООО "ДВ ТПК "Рыболовпром" по акту приема-передачи. Решениями арбитражных судов всех инстанций эти действия признаны недействительными. Однако, путая следы, "Рыболовпром" еще в сентябре 2002 года по этому же адресу зарегистрировал и незаконно разместил новое ООО "Гостиница "Рыбак".

Снова суды (21 августа и 15 октября 2003 года). В соответствии с ними ДВ ТПК "Рыболовпром" должен был освободить здание по Гамарника, 9 - помещения общей площадью 687,8 кв. м. Однако решение суда не было исполнено. Судебные приставы, возбудив 24 октября 2003 года исполнительное производство, дальше никаких мер не принимали. Затем главный судебный пристав Службы судебных приставов Хабаровского края С. СИДОРЕНКО, найдя неточность в исполнительном листе, фактически заморозил исполнение судебного решения по выселению незаконных собственников.

12 мая 2003 года учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Хабаровском крае выдало Крайрыбакколхозсоюзу свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество - функциональные нежилые помещения в зданиях по ул. Гамарника, 9 в Хабаровске.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 31 января 2003г., подтвержденным затем судами высших инстанций, были признаны недействительными свидетельства о праве собственности ООО "Гостиница "Рыбак" на них и признано право собственности Хабаровского крайрыбакколхозсоюза. Однако непотопляемая троица продолжала сидеть на Гамарника, 9.

19 апреля 2004 г. Арбитражный суд Хабаровского края повторно принял решение об удовлетворении иска Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза о выселении "Рыболовпрома" из колхозного здания.

Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Хабаровского края от 22 июня 2004 г. была оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба ООО "ДВ ТПК "Рыболовпром". Судом был выписан исполнительный лист, однако ООО "ДВ ТПК "Рыболовпром" и Службой судебных приставов Хабаровского края он так и не был выполнен. 15 июля 2004 года Арбитражный суд Хабаровского края обязал ООО "Гостиница "Рыбак" (госрегистрации 2002 года) освободить указанные нежилые помещения и вселить в них Хабаровский крайрыбакколхозсоюз.

На 13 сентября 2004 года было назначено рассмотрение дела в апелляционной инстанции арбитражного суда. Однако А. Пилипенко пишет письмо в адрес ХКРКС с предложением "добровольной передачи" имущества Хабаровскому крайрыбакколхозсоюзу на условиях раздела собственности ХКРКС.

Скромное обаяние комбинаторов, ничего не скажешь.

Сколь веревочке не виться

... Доведенные до отчаяния члены рыболовецких колхозов Хабаровского края в сентябре написали письмо депутату Госдумы РФ Борису РЕЗНИКУ и губернатору Виктору ИШАЕВУ с просьбой защитить их от посягательств так называемой "красной крыши", отнявших у них гостиницу, а также заставить Службу судебных приставов выполнить решения суда о выселении варягов из ведомственной гостиницы. В письме рассказывалось о совсем вопиющих фактах. Доходило до того, что перед входом в гостиницу выставлялась милицейская охрана, и представителей собственника - Хабаровского крайрыбакколхозсоюза - не пускали даже на порог собственных помещений.

Ловко манипулируя учредительными документами "Рыболовпром" и ООО "Гостиница "Рыбак", обманывая органы власти и управления, браконьеры от бизнеса не выполняли судебные решения, уходя от ответственности, получали барыши. А все это время имущество (здание по ул. Гамарника, 9 в Хабаровске) находилось на балансе у ХКРКС, который как собственник платил налоги на имущество и не имел ничего, кроме неприятностей.

Через месяц после обращения к губернатору и депутату варягов выселили из гостиницы, здание вернулось к хозяину. Судебные приставы наконец выполнили судебные решения. Что им сказали на самом хабаровском верху, не известно. Вероятно, нашли подходящие слова. Неслучайно так высок рейтинг В. Ишаева в Хабаровском крае. В нем многие видят последнюю инстанцию справедливости.

Но разве это нормально, что в городе, где расположено высшее милицейское, прокурорское и президентское начальство Дальневосточного округа, кучка комбинаторов со связями может делать все что угодно, откровенно плюя на российские законы и не в грош не ставя никого.

Точку в этой истории ставить рано. Руководство Хабаровского крайрыбакколхозсоюза надеется, что А. Пилипенко, И. Кожухар и С. Иванов, самовольно захватившие собственность, неоднократно подделывавшие документы, понесут заслуженное наказание и против них будет возбуждено уголовное дело за мошенничество. А также решен вопрос об ответственности работников органов внутренних дел и других силовых структур, все эти годы "крышевавших" своих людей.