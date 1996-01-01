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"Построенные навечно" компании
Издательство Стокгольмской школы экономики в Санкт-Петербурге уже давно славится своими деловыми бестселлерами. До сих пор верхние позиции рейтингов популярности занимает книга Джима КОЛЛИНЗА "От хорошего к великому", изданная в 2001 г.
Но на самом-то деле автор в этой книге описывает только путь, который должен привести к действительно важной цели - созданию великой, "построенной навечно" компании. Но на кого ориентироваться на этом непростом пути? Существуют ли вообще образцы для подражания? Если да, то кто они и в чем все-таки причина их успеха? Именно на эти вопросы Джим Коллинз в соавторстве с Джерри ПОРРАСОМ дает ответы в недавно изданной Стокгольмской школой книге "Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением".
Книга Джима Коллинза и Джерри Порраса - это анализ работы 18 наиболее выдающихся американских корпораций, среди которых - Motorola, American Express, IBM, Johnson & Johnson, Boeing, Hewlett-Packard. Участников этого списка авторы отобрали, опираясь на мнения не ученых, а американских бизнесменов, как людей, наиболее ясно понимающих практические трудности бизнеса. К этому критерию также был добавлен временной фактор: "...построенная навечно" корпорация должна продемонстрировать свою устойчивость, поэтому включены были только компании, основанные до 1950 г. Старейшая из них - Citicorp -была создана в 1802 г., самые молодые - Sony и Wal-Mart - в 1945 г. Авторы сравнивают успехи этих 18 корпораций с наиболее достойными их конкурентами.
Почему, например, Motorola вышла далеко за пределы сферы бытовой электроники, а Zenith этого не удалось? В чем Procter & Gamble оказалась успешнее, чем Colgate? В чем преимущества Walt Disney перед Columbia? Анализируя этот опыт, авторы дают ответ на вопрос: "В чем же заключается ключ к победе и процветанию в бизнесе?" Коллинз и Поррас развенчивают основные мифы о крупных корпорациях, говорят о роли идеологии, прибыли и прогресса в развитии бизнеса, делают выводы для руководителей компаний. Кому-то все эти уроки, извлеченные из американского опыта, могут показаться слишком далекими от русских реалий. Но, к сожалению, приходится довольствоваться чужими образцами - похвастаться двухсотлетним опытом успешной конкурентной борьбы не может, увы, ни одна русская компания.
А кроме того, авторы сами указывают на причины, почему эта книга может быть интересна читателю: "Во-первых, люди ощущают вдохновение от одного только упоминания о возможности построения великой и долгоживущей компании. Во-вторых, серьезные люди жаждут открыть для себя некие фундаментальные, проверенные временем принципы. В-третьих, руководители, чьи компании находятся в состоянии перемен, обнаруживают, что концепции, содержащиеся в этой книге, способны помочь произвести необходимые изменения, не затрагивая при этом основ великих компаний (а в некоторых случаях построить такие основы). В-четвертых, компании, обладающие видением будущего, сочли ее еще одним подтверждением правоты своего подхода к бизнесу".
Обзор предоставлен сетью магазинов "Книжный червь".
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