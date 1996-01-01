О захватах и шантаже

25 ноября в Хабаровске состоится семинар по теме "Актуальные вопросы применения нового законодательства об акционерных обществах". Его организаторами выступают представительство регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Хабаровском крае и краевое общество "Знание".

Как сообщила редакции "ЗР" в Хабаровске" руководитель представительства Людмила ВАКСМАН, будут рассмотрены вопросы, касающиеся последних изменений акционерного законодательства, раскрытия информации на рынке ценных бумаг, типичные нарушения корпоративного законодательства, корпоративные захваты и борьба с корпоративным шантажом.