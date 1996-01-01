3,8 млрд руб. не попало в кошельки

По состоянию на 1 октября 2004 года в ДВФО суммарная задолженность по заработной плате из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней увеличилась по сравнению с 1 января 2004 года на 170,1 млн рублей (4,7%) и составила 3,8 млрд руб.

В то же время, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДВФО, на 123,9 млн руб. (4,9%) снизилась задолженность по зарплате за счет собственных средств предприятий. Долги по зарплате есть во всех регионах округа, за исключением Чукотки. Реальные располагаемые денежные доходы населения за этот период выросли в 8 из 10 субъектов: от 102,85% в Магаданской области до 134,7% в Приморском крае. Снизились реально располагаемые доходы населения в Республике Саха (Якутия) и Корякском автономном округе - 93,2% и 95,7% соответственно.