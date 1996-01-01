www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

В Хабаровске 50 зон по шкале арендной платы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Повышение арендных ставок в Хабаровске велось планомерно в течение четырех последних лет. Как сообщил "ЗР в Хабаровске" начальник управления мониторинга и аренды муниципального имущества г. Хабаровска Александр АНИСИМОВ, к настоящему времени разработана гибкая арендных платежей за муниципальное имущество и землю, выверенная с правовой точки зрения и обоснованная - с экономической.

В соответствии с этой шкалой размеры арендной платы колеблются 450 раз. Хабаровск разбит на 50 оценочных зон, в то время как Владивосток - всего на 8. Действующие арендные ставки на муниципальное имущество были утверждены на этот год постановлением мэра в конце прошлого и больше не менялись.

В частности, в центре города: за платную автостоянку платится по 61,5 руб., за рынок - по 98,8 руб., за торговый киоск - 1520 руб. за один квадратный метр в год. В районах по мере удаления от центра ставки соответственно снижаются

По словам начальника отдела аренды имущества мэрии Людмилы МУЗЫКИНОЙ, сейчас базовые ставки аренды муниципального имущества в центре Хабаровска колеблются от 100 до 180 рублей без учета НДС и коммунальных платежей. При этом еще вводятся различные коэффициенты, сказывающиеся на удорожании платы.

Как сообщили в отделе аренды муниципального имущества, чтобы получить "справедливую формулу" земельной ренты, по заказу мэрии учеными сделан анализ уровня арендных платежей в городе. Оказалось, что стоимость аренды муниципального имущества, ниже, чем краевого и других собственников.

В результате деятельности мэрии по увеличению собственных доходов за 9 месяцев этого года удалось увеличить собственную доходную часть городской казны на 268 млн рублей. Здесь значительную долю - более 96 млн рублей составили средства, полученные от сдачи в аренду муниципального имущества и арендная плата за земельные участки.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru