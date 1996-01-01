В Хабаровске 50 зон по шкале арендной платы

Повышение арендных ставок в Хабаровске велось планомерно в течение четырех последних лет. Как сообщил "ЗР в Хабаровске" начальник управления мониторинга и аренды муниципального имущества г. Хабаровска Александр АНИСИМОВ, к настоящему времени разработана гибкая арендных платежей за муниципальное имущество и землю, выверенная с правовой точки зрения и обоснованная - с экономической.

В соответствии с этой шкалой размеры арендной платы колеблются 450 раз. Хабаровск разбит на 50 оценочных зон, в то время как Владивосток - всего на 8. Действующие арендные ставки на муниципальное имущество были утверждены на этот год постановлением мэра в конце прошлого и больше не менялись.

В частности, в центре города: за платную автостоянку платится по 61,5 руб., за рынок - по 98,8 руб., за торговый киоск - 1520 руб. за один квадратный метр в год. В районах по мере удаления от центра ставки соответственно снижаются

По словам начальника отдела аренды имущества мэрии Людмилы МУЗЫКИНОЙ, сейчас базовые ставки аренды муниципального имущества в центре Хабаровска колеблются от 100 до 180 рублей без учета НДС и коммунальных платежей. При этом еще вводятся различные коэффициенты, сказывающиеся на удорожании платы.

Как сообщили в отделе аренды муниципального имущества, чтобы получить "справедливую формулу" земельной ренты, по заказу мэрии учеными сделан анализ уровня арендных платежей в городе. Оказалось, что стоимость аренды муниципального имущества, ниже, чем краевого и других собственников.

В результате деятельности мэрии по увеличению собственных доходов за 9 месяцев этого года удалось увеличить собственную доходную часть городской казны на 268 млн рублей. Здесь значительную долю - более 96 млн рублей составили средства, полученные от сдачи в аренду муниципального имущества и арендная плата за земельные участки.