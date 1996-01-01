Пиво пока пить можно

Совет Федерации отправил на доработку законопроект о запрете на распитие пива на улицах. В течение месяца над законопроектом будет работать комиссия, в которую войдут сенаторы, депутаты Государственной думы и представители правительства.

Пивовары довольны решением сенаторов, однако не спешат праздновать победу. Компании рассчитывают, что члены комиссии прислушаются к ним и внесут в закон изменения, согласно которым ограничения на продажу и потребление пива будут касаться только несовершеннолетних. Однако пока сложно сказать, будет все-таки изменен законопроект в пользу пивоваренных компаний или нет.

В компании "Балтика" рассчитывают убедить законодателей в том, что принятие законопроекта в нынешнем виде отбросит Россию в плане потребления алкоголя на несколько десятилетий назад. "Мы будем использовать все легальные возможности донести до комиссии, что данный законопроект не просто губит пивную отрасль - он препятствует только-только наметившейся тенденции перехода россиян от потребления крепких алкогольных напитков и суррогатов к потреблению пива и вина", - заявил руководитель пресс-службы компании "Балтика" Алексей КЕДРИН.