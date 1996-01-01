www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Чтобы золота не стало меньше

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приняты основные направления развития горнодобывающей промышленности Хабаровского края. В документе отмечается, что в результате осуществляемых в крае мер по поддержке горнодобывающая промышленность получила устойчивое развитие.

С 1992 года объем добычи драгоценных металлов увеличился в 2,2 раза, и край вышел на третье место в России по добыче золота и платины. Налоговые поступления в территориальный бюджет за последние пять лет возросли в 4,5 раза. Однако, складывающиеся в последнее время тенденции в горнодобывающей отрасли вызывают серьезную обеспокоенность перспективами ее развития. В результате происходящей централизации решения вопросов использования минеральных ресурсов происходит снижение управляемости отраслью.

Среди мероприятий, направленных на повышение эффективности работы действующих производств - реконструкция в 2005 году золотоизвлекательной фабрики на Хаканджинском горно-металлургическом комплексе в целях доведения ее производительности по переработке руды до 1500 тонн в сутки; проведение поисковых работ в 2006-2008 годах на флангах золоторудных месторождений Тас-Юрях, Хаканджинское, Многовершинное; внедрение новых технологий по извлечению мелкого и тонкого золота, освоению техногенных образований и глубокозалегающих запасов при добыче россыпных месторождений и т.д. Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить создание условий для повышения эффективности работы предприятий горнодобывающей промышленности, строительства новых производств по освоению минеральных ресурсов.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru