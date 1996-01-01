Чтобы золота не стало меньше

Приняты основные направления развития горнодобывающей промышленности Хабаровского края. В документе отмечается, что в результате осуществляемых в крае мер по поддержке горнодобывающая промышленность получила устойчивое развитие.

С 1992 года объем добычи драгоценных металлов увеличился в 2,2 раза, и край вышел на третье место в России по добыче золота и платины. Налоговые поступления в территориальный бюджет за последние пять лет возросли в 4,5 раза. Однако, складывающиеся в последнее время тенденции в горнодобывающей отрасли вызывают серьезную обеспокоенность перспективами ее развития. В результате происходящей централизации решения вопросов использования минеральных ресурсов происходит снижение управляемости отраслью.

Среди мероприятий, направленных на повышение эффективности работы действующих производств - реконструкция в 2005 году золотоизвлекательной фабрики на Хаканджинском горно-металлургическом комплексе в целях доведения ее производительности по переработке руды до 1500 тонн в сутки; проведение поисковых работ в 2006-2008 годах на флангах золоторудных месторождений Тас-Юрях, Хаканджинское, Многовершинное; внедрение новых технологий по извлечению мелкого и тонкого золота, освоению техногенных образований и глубокозалегающих запасов при добыче россыпных месторождений и т.д. Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить создание условий для повышения эффективности работы предприятий горнодобывающей промышленности, строительства новых производств по освоению минеральных ресурсов.