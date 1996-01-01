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Нам - золото, вам - песок...
В стране полным ходом идет административная реформа. Подверглось реформированию и Министерство природных ресурсов РФ. В его составе появилось три агентства: по водному хозяйству, по недропользованию и по лесопользованию, а также Служба по надзору в сфере природопользования.
Произошли изменения и на местах. Так, в Приморье в дореформенный период существовало Главное управление природных ресурсов (ГУПР). Сейчас оно разделено на четыре части: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Агентство лесного хозяйства по Приморскому краю, Территориальное агентство по недропользованию по Приморскому краю и, наконец, Отдел водных ресурсов по Приморскому краю Амурского бассейнового водного управления, которое располагается в Хабаровске. Все эти структуры, кроме последней, подчиняются напрямую Москве.
- Я бы не сказал, что новая система заработала в полную силу, - говорит заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Приморскому краю Борис ЦОЙ. - Изменения в структуре произошли совсем недавно - в конце сентября-начале октября, поэтому сегодня говорить о каком-то существенном улучшении ситуации не приходится.
Более того, по признанию Бориса Владимировича, после разделения Главного управления природных ресурсов численность чиновников только увеличилась, а реальной отдачи от такого реформирования пока нет. Произошло разделение функций, но как будут взаимодействовать части когда-то единого организма, пока трудно сказать. Да и предприниматели иногда путаются, за какой бумажкой в какую контору обращаться...
- Хотя общее количество людей нашего ведомства увеличилось, у нас произошли некоторые потери из числа специалистов, - продолжает Борис Цой. - Мы потеряли многих инспекторов, которые осуществляли экологический контроль в районах Приморья. Особое беспокойство вызывает уменьшение числа контролеров в области лесопользования. Сейчас в составе этого отдела всего 11 человек. На весь край... В то же время укрупнилось Агентство лесного хозяйства - было человек 15-17, а теперь по штатному расписанию - 40.
Как видим, пока что налицо весьма безрадостная картина -увеличивается число кабинетных работников, но при этом уходят специалисты, работающие непосредственно "в полях". Более того, лесхозы, которые были в свое время наделены полномочиями контроля за лесом, теперь их потеряли. За ними остались только хозяйственные функции и защита ласа от пожаров. А вот борьба с незаконными рубками теперь, к сожалению, уже не в их компетенции...
Интересен и такой момент. Нынешний руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Владимир ВОЙТОВСКИЙ до недавнего времени занимал высокий пост в структуре УФСБ по Приморскому краю. Его предшественник, а именно руководитель ГУПРа также был из силовиков. Складывается впечатление, что государство с еще большим рвением встало на защиту своей природной кладовой и занялось наведением в ней строжайшего порядка. Похоже, что и в этой сфере выстраивается жесткая "вертикаль".
В декабре планируется принятие Госдумой нового Закона "О недрах". В старом документе, по словам Бориса Цоя, существовал так называемый "принцип двух ключей". По нему всеми недрами в регионах распоряжались две ветви власти: федеральная и местная исполнительная. В новом законе этого нет. Выдачу лицензий на разработку полезных ископаемых будет производить только федеральный орган. В нашем случае Территориальное агентство по недропользованию по Приморскому краю. А вот местные власти по закону смогут выдавать лицензии только на общераспространенные полезные ископаемые: песок, щебень и т.д.
Как видим, и здесь Москва навязывает регионам жесткую централизацию и контроль. Мол, нам - золото, а вам - песок...
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