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Инвестиционный откат
Промежуточные итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2004 г. были озвучены на Координационном совете глав исполнительной власти субъектов федерации ДВФО, проходившем в Хабаровске 11 ноября.
Константин ПУЛИКОВСКИЙ сообщил губернаторам, что промышленные предприятия округа выдали продукции на 286,2 млрд рублей (106,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года). Снижение промышленного производства отмечено в Хабаровском крае (на 0,6%), Камчатской области (на 10,1%), Магаданской области (на 4,2%), ЕАО (на 7,5%) и Чукотском автономном округе (на 2,2%). Наибольший рост промышленного производства - 114,4% - наблюдается в Республике Саха (Якутии). Объем инвестиций в основной капитал в целом по округу заметно снизился и составил 93,5 млрд руб. (100,3% против 117,7% за 9 месяцев 2003 г.). Наибольшая инвестиционная активность наблюдается в Еврейской автономной области (185%), Сахалинской (169%) и Магаданской (120,5%) областях.
На итоговой пресс-конференции полпред признался журналистам, что его по-прежнему тревожит тот факт, что инвестиции пока не приносят ощутимых результатов. "К примеру, на Сахалине не стало теплее в домах, а в ЕАО - не уменьшилась безработица, - посетовал генерал. - Хотя формально - в экономику вкладываются довольно серьезные средства". По словам Константина Борисовича, только после его прямых указаний прокуратура Амурской области возбудила ряд уголовных дел по многочисленным фактам невыплаты заработной платы. "И что характерно, - подчеркнул полпред, - деньги сразу отыскались!"
В целом по округу за отчетный период суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 170,1 млн руб. (4,7%) и составила 3,8 млрд руб. Единственным субъектом, не имеющим бюджетной задолженности по заработной плате, является Чукотский автономный округ. Правда, сам губернатор ЧАО Роман АБРАМОВИЧ не удостоил сбор у полпреда своим присутствием.
Отсутствовал на встрече губернаторов и якутский президент Владислав ШТЫРОВ, что не помешало гостям из Якутска произвести настоящий фурор своим докладом по основному вопросу повестки дня: где должна быть проложена трасса стратегического нефтегазопровода из Восточной Сибири к Тихому океану. Вариантов долгожданной "супер-трубы" на сегодняшний день уже насчитывается не менее семи, но якутский вариант, по единодушному мнению собравшихся, - самый оптимальный и безопасный. К тому же, как сообщил министр промышленности Республики Саха (Якутии) Александр ОГЛЫ, сегодня уже завершено технико-экономическое обоснование маршрута грандиозного углеводородного коридора, соединяющего богатейшие месторождения юго-западной Якутии с трубопроводами "Транснефти" и "Газпрома".
Впрочем, и по этому вопросу резолюция полпреда была весьма взвешенной. "Президент России поручил мне беспристрастно изучить все возможные варианты прокладки трубопровода из Сибири к Тихому океану, - заявил он журналистам. - Надо оценить трезво все риски, экономические и технологические параметры каждого маршрута, чтобы правительство приняло решение о строительстве уже в декабре этого года. Главным же критерием выбора остается возможность комплексного развития промышленности в регионе, а потом уже - экспортные интересы нефтяников". Свои соображения и рекомендации по формированию нефтегазовой отрасли в ДВФО Координационный совет направил Михаилу ФРАДКОВУ.
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