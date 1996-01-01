Нестационарная торговля считается по местам

МНС России разъяснило порядок исчисления ЕНВД для плательщиков, осуществляющих нестационарную торговлю и не имеющих постоянной торговой точки. Этому посвящено письмо от 28.07.2004 № 22-1-14/1324@.

Министерство ссылается на письмо Минфина России от 21.04.2004 № 04-5-12/22, согласно которому в таких случаях все места торговли при перемещении продавца объединяются в одно понятие "нестационарное рабочее место". Следовательно, ЕНВД рассчитывается исходя из одного рабочего места. При этом МНС отмечает, что если налогоплательщик использует наемную рабочую силу, позволяющую вести торговлю одновременно в двух местах, налог необходимо платить за каждое место торговли.