Закрывайся, но налог заплати

Организация, которая принимает решение о прекращении деятельности, облагаемой ЕНВД, в середине месяца, обязана исчислить налог за полный месяц. Об этом говорится в письме Минфина от 19.08.2004 № 03-06-05-04/07.

В документе рассматривается ситуация, когда организация решает прекратить деятельность, облагаемую ЕНВД, с середины августа. Как поясняет министерство, периодом по ЕНВД признается квартал. Поэтому организация признается плательщиком налога за III квартал. Однако исчислять суммы налога она будет только за два месяца квартала, в которых непосредственно велась такая деятельность.