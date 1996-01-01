Агент не платит НДС

Минфин России разъяснил порядок уплаты НДС при продаже товаров на территории Российской Федерации по агентскому договору с иностранной компанией. Этому посвящено письмо от 22.06.2004 № 03-03-08/39.

В документе рассмотрена ситуация, когда российская организация-агент действует в интересах иностранной компании, приобретает и реализует товары в России. Как отмечает министерство, в данном случае такая организация-агент не признается налоговым агентом. Следовательно, при перечислении денег за проданные товары иностранной компании она не должна удерживать НДС. При этом организация-агент обязана уплатить НДС с вознаграждения, которое выплачивает ей иностранная компания за оказанные услуги по агентскому договору, а также с иных доходов, полученных при выполнении этого договора.