АЗС - филиал или обособленное подразделение?

Минфин России в письме от 16.09.2004 № 03-03-02-04/1/14 высказал мнение по поводу применения упрощенной системы налогообложения организациями, имеющими в своем составе АЗС в качестве обособленных подразделений.

Так, если АЗС являются филиалами организации в соответствии со статьей 55 ГК РФ, то такая организация не имеет права на применение упрощенной системы. Если же АЗС открыты в соответствии с пунктом 2 статьи 11 НК РФ (на обособленных подразделениях оборудованы стационарные рабочие места), то организация вправе применять "упрощенку". При этом обособленное подразделение признается таковым независимо от того, указано ли оно в учредительных документах организации, а также независимо от полномочий, которыми оно наделяется.