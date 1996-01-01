Новые правила "игорного" налога

Начиная с сентября 2004 г. плательщики налога на игорный бизнес должны рассчитывать налог по новым правилам. Они приведены в письме Минфина России от 14.10.2004 № 03-06-05-02/10.

В нем сообщается, что до утверждения новой налоговой декларации по налогу на игорный бизнес налогоплательщики должны использовать форму декларации и инструкцию по ее заполнению, утвержденные приказом МНС России от 26.12.2003 № БГ-3-22/719. При этом им необходимо учесть ряд уточнений, внесенных в порядок заполнения строк 020, 030, 040 и 070 раздела 2 "Расчет налога на игорный бизнес" и строк 050 - 090 раздела 2.1 "Расчет налога на игорный бизнес по игровым столам".