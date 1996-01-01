Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Зарплата бюджетникам будет увеличена
С 1 января 2005 года заработная плата бюджетников увеличится, поскольку минимальная ставка выросла до 720 рублей. С такими цифрами будут работать краевые депутаты на ноябрьском заседании Законодательного собрания во втором чтении.
Напомним, что в рабочей группе, созданной при Законодательном собрании, которая занимается разработкой законопроекта "Об основах оплаты и стимулирования труда работников государственных учреждений Приморского края", подобных законопроектов два. В конце октября краевая администрация представила проект закона "Об оплате труда работников учреждений, финансируемых из бюджета Приморского края".
Краевые депутаты, взяв за основу проект, внесенный губернатором, пошли по пути внесения поправок. К примеру, тарифная ставка (оклад) первого разряда в Приморском крае будет установлена в размере 720 рублей, а соотношение между тарифными ставками первого и последнего разрядов - не менее 1 к 4,5. Также будет установлен районный коэффициент к заработной плате бюджетников в размере 1,3 и процентные надбавки за работу в южных или северных районах края, в том числе и более выгодные условия для лиц моложе 30 лет.
Все это уже сегодня позволяет говорить, что размеры и условия оплаты труда с 1 января будут не хуже, чем в настоящий момент. Кроме того, в законопроекте прописаны компенсационные и стимулирующие выплаты. Сюда относятся, к примеру, доплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, надбавка за сложность, напряженность, специальный режим работы, повышение окладов за работу в сельской местности и так далее.
Хотя в проекте закона и предусмотрена ежегодная индексация, все-таки 720 рублей - это фиксированная сумма. Исходя из этого, депутаты предлагают более гибкую систему, а именно вместо фиксированной суммы установить "минимальный размер оплаты труда". Это даст возможность при повышении МРОТ на федеральном уровне рассчитывать на очередное повышение заработной платы.
Все это позволит создать систему, которая поможет увеличить зарплату работников государственных учреждений Приморского края. А какую нагрузку от этого понесет краевой бюджет, предстоит выяснить на ноябрьском заседании Законодательного собрания.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- Сахалин решил не ждать моста
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- Сахалинские драйверы
- Итуруп, Кунашир и Шикотан вливаются в единую сеть электросвязи России
- Рыбаки Сахалина добыли больше 52 тыс. тонн лосося
- Выставка камчатских товаропроизводителей привлекает все больше туристов
- Сахалинский резидент Свободного порта перевез первую миллионную тонну угля
- Во Владивостоке вновь торгуют алмазами
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Индийская корпорация "KГК ДВ" обучит и трудоустроит во Владивостоке новые кадры
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги