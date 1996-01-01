Зарплата бюджетникам будет увеличена

С 1 января 2005 года заработная плата бюджетников увеличится, поскольку минимальная ставка выросла до 720 рублей. С такими цифрами будут работать краевые депутаты на ноябрьском заседании Законодательного собрания во втором чтении.

Напомним, что в рабочей группе, созданной при Законодательном собрании, которая занимается разработкой законопроекта "Об основах оплаты и стимулирования труда работников государственных учреждений Приморского края", подобных законопроектов два. В конце октября краевая администрация представила проект закона "Об оплате труда работников учреждений, финансируемых из бюджета Приморского края".

Краевые депутаты, взяв за основу проект, внесенный губернатором, пошли по пути внесения поправок. К примеру, тарифная ставка (оклад) первого разряда в Приморском крае будет установлена в размере 720 рублей, а соотношение между тарифными ставками первого и последнего разрядов - не менее 1 к 4,5. Также будет установлен районный коэффициент к заработной плате бюджетников в размере 1,3 и процентные надбавки за работу в южных или северных районах края, в том числе и более выгодные условия для лиц моложе 30 лет.

Все это уже сегодня позволяет говорить, что размеры и условия оплаты труда с 1 января будут не хуже, чем в настоящий момент. Кроме того, в законопроекте прописаны компенсационные и стимулирующие выплаты. Сюда относятся, к примеру, доплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, надбавка за сложность, напряженность, специальный режим работы, повышение окладов за работу в сельской местности и так далее.

Хотя в проекте закона и предусмотрена ежегодная индексация, все-таки 720 рублей - это фиксированная сумма. Исходя из этого, депутаты предлагают более гибкую систему, а именно вместо фиксированной суммы установить "минимальный размер оплаты труда". Это даст возможность при повышении МРОТ на федеральном уровне рассчитывать на очередное повышение заработной платы.

Все это позволит создать систему, которая поможет увеличить зарплату работников государственных учреждений Приморского края. А какую нагрузку от этого понесет краевой бюджет, предстоит выяснить на ноябрьском заседании Законодательного собрания.