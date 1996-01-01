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Голубые перспективы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2006 году, когда завершится строительство магистрального газопровода, в Хабаровск придет природный газ с Сахалина. Об этом было заявлено на заседании совета директоров промышленных предприятий Хабаровского края, где рассматривались итоги предварительной работы по переходу на природный газ предприятий и бытовых потребителей.

Заседание прошло при участии первого заместителя председателя правительства края по вопросам строительства и ТЭК Владимира ПОПОВА. Как сообщил гендиректор ОАО "Хабаровсккрайгаз" Юрий ВОЛОДЬКИН, объем потребления природного газа на объектах краевого центра составит около 1 млрд куб. метров в год, а к 2020 году уровень газификации Хабаровского края должен достигнуть 70% - 3,2-3,7 млрд куб. метров газа в год.

В первую очередь природным газом планируется обеспечить ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и водогрейные котлы пиковой котельной ТЭЦ-3. Общий объем капитальных вложений только в ТЭЦ-1 составит 962 млн руб., отметил зам. гендиректора по капитальному строительству ОАО "Хабаровскэнерго" Владимир МАТВИЕНКО.

Затем предполагается развитие газораспределительной системы краевого центра, которое предусматривает перевод на природный газ промышленных предприятий, жилищного фонда и других коммунально-бытовых потребителей. Разработанная проектным институтом ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" (Саратов), схема газификации Хабаровска была утверждена градостроительным советом края еще в 2003 году. Основной объем работ по газификации будет выполнять ОАО "Хабаровсккрайгаз", которое определяет потенциальных потребителей природного газа среди предприятий и организаций Хабаровска. Им было направлено 34 договора о возможности использования природного газа и долевого участия в проектировании и строительстве распределительных газопроводов. В настоящее время договора подписаны только 12 промышленными предприятиями.

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