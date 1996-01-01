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Строители аквапарка чуть не утонули в долгах
Два месяца дали кредиторы ООО "Теплотерм" для решения вопросов по погашению кредита "Региобанка". В противном случае у объекта появится новый собственник. Обескураженные владельцы компании стучатся во все властные двери, чтобы спасти свое "детище".
На территории комплекса наряду с закрытыми помещениями и залами для круглогодичного использования планировалось устроить открытый пляж, летние купальни, аттракционы, игровые площадки и парковые объекты. В день аквапарк сможет принимать до 1200 посетителей. Также будет благоустроена большая территория, на которой сейчас только гаражи да свалки, и укреплена береговая линия.
ДосьеПосле сдачи первой очереди аквапарка, а это 5 тыс. кв. метров с аквазоной, семью горками высотой 12 и длиной 80-100 метров, кафе, фитнес-центром, хабаровчане могли бы увидеть на прибрежной полосе оригинальный белый кораблик. Во вторую и третью очередь рядом должны были разместится синие корпуса-лепестки с волновым бассейном, серфингом, плавательными дорожками, рестораном и гостиницей.
Предварительно проект прошел государственную экологическую экспертизу, а также согласование по строительным вопросам в государственной вневедомственной экспертизе. Положительные отзывы на строительство аквапарка в Хабаровске получены из Гарвардского университета и краевого правительства.
Изначально планировалось, что Амурский аквапарк будет сооружаться за счет средств инвесторов. В конце марта 2004 года было подписано соглашение с американской компанией "Ворд Бизнес Капитал" (WBC) о предоставлении кредита компании "Теплотерм" на строительство аквапарка. Американцы должны были выдат в кредит $ 6,6 млн сроком на 10 лет и прислать представителей своей управляющей компании для наблюдения за строительством и эксплуатацией водно-развлекательного комплекса.
Кредитовать проект согласились еще три банка: Росбанк ($ 3 млн), Банк Москвы ($2 млн) и банк "Менатеп Санкт-Петербург" ($ 1,7 млн). Но эти деньги дойдут до заказчика строительства городского аквапарка ООО "Теплотерм" только после получения компанией средств от американской инвестиционной фирмы. Специалисты подсчитали, что проект окупится за 3,5 года. Фирма "Теплотерм" планировала получить кредит от американцев в конце IV квартала 2004 года.
Однако надежды на быстрое получение американских денег не оправдались. Процедура оформления кредита затянулась. Строительство аквапарка до настоящего времени ООО "Теплотерм" вело своими силами и средствами. В прошлом году возведение объекта до получения кредита от американцев было решено временно приостановить. Однако во второй половине 2004 года компания "Теплотерм" решила вопрос при помощи администрации Хабаровска с получением краткосрочного кредита в Региобанке в сумме 5 млн руб. под залог проектной документации и земельного участка и продолжила строительство.
До наступления стойких морозов, пока не промерзла земля, было решено провести необходимые работы: сделать задел на зимний период - забить свайное поле, а это 1300 бетонных свай. Тогда в холода у строителей появится нужный объем работ. Зимой на стройплощадке особого оживления не наблюдалось. Было забито в землю лишь несколько сот свай да установлено кое-какое вспомогательное оборудование. До наступления холодов изредка самосвалыподвозили грунт, который разравнивал одинокий бульдозер.
К настоящему времени срок погашения кредита Региобанку" вышел. Кредитная линия от американцев все еще не открылась. Городская администрация предложила банку погасить кредит и забрать залог себе (участок под застройку Амурского аквапарка и проектную документацию). Фирму "Теплотерм" такой расклад не устроил. По самым скромным оценкам, "Теплотерм" инвестировала в данный проект более $ 1,3 млн (по данным, полученным корреспондентом "ЗР" в правлении Хабаровского краевого объединения промышленников и предпринимателей (ХКОПП). Убытки компании после потери этого объекта были бы колоссальными.
Руководство компании обратилось за помощью в ХКООП. На заседании правления объединения было решено направить обращение полпреду Президента РФ по ДВФО Константину ПУЛИКОВСКОМУ с просьбой выступить посредником в назревающем конфликте между ООО "Теплотерм" и мэрией Хабаровска и оказать поддержку фирме для того, чтобы она смогла завершить строительство этого уникального для Дальневосточного региона культурно-досугового центра.
Итогом этой борьбы за выживание стало решение мэра Хабаровска Александра СОКОЛОВА, согласованное с руководством банка и другими участниками переговорного процесса, включая заместителя полпреда Геннадия АПАНАСЕНКО, пришедшего на помощь предпринимателям, дать "Теплотерму" еще два месяца (до конца мая) для решения всех возникших вопросов.
Судя по всему, этот компромисс устроил руководство опальной компании. В факсе, присланном в адрес "Золотого Рога" в Хабаровске, генеральный директор этой фирмы А. Акопян сообщил, что "все вопросы урегулированы и сняты", и пообещал, что после успешного завершения переговоров с американской инвестиционной компанией мы будем официально уведомлены о состоянии проекта "Амурский аквапарк". Однако "в целях сохранения устоявшегося баланса отношений между сторонами" нас попросили не распространять информацию о судьбе объекта.
Для чего такая скрытность, нам не понятно. Если речь об американцах, то они, наоборот, выступают за полную открытость и прозрачность бизнеса. Если хотелось сепаратности, зачем тогда обращаться в ХКОПП, полпредство и другие инстанции? Если речь идет о чести мундира, то лучше вспомнить поговорку "взялся за гуж, не говори, что не дюж". Мы будем и дальше внимательно следить за судьбой этой уникальной стройки.
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