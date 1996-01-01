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"Альянс" укрепляет позиции на Дальнем Востоке
31 марта прошла встреча губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА и президента ОАО "Группа Альянс" Мусы БАЖАЕВА. Как сообщил на брифинге в Хабаровске Муса Бажаев, главными темами разговора стали реконструкция Хабаровского нефтеперерабатывающего завода и приватизация компании "Дальавиа".
- Как вы помните, - отметил президент "Группы Альянс", - в прошлом году в Кремле было подписано соглашение между нашей компанией и корпорацией "Самсунг" о финансировании реконструкции Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. По этому соглашению, в котором также участвует нидерландский банк (ING Bank N.V.), в модернизацию предприятия планируется вложить около $ 500 млн.
Я только что вернулся из Сеула, где встречался с руководством "Самсунга", - договор о реконструкции будет подписан через три месяца. Сейчас утрясается окончательная сумма. Мы говорим, что нам достаточно будет $ 480 млн, корейцы называют цифру в $ 530 млн. Но это уже технические вопросы.
Программа реконструкции, рассчитанная на 10 лет, состоит из нескольких этапов и предусматривает как модернизацию и реконструкцию существующих на предприятии мощностей, так и строительство новых установок. После ее завершения глубина переработки нефти возрастет до 85%, что позволит увеличить выпуск продукции из того же количества сырья, улучшить качество нефтепродуктов до международных стандартов. Значительно увеличится и поступление налогов в местный бюджет. Если сейчас их объем составляет порядка 275 миллионов рублей, то после завершения модернизации он увеличится до 600 миллионов рублей.
ДосьеВ рамках проекта реконструкции к настоящему времени подписаны лицензионные соглашения, подготовлены базовые проекты строительства установок гидроочистки (по улучшению качества дизельного топлива) и гидрокрекинга (по увеличению выпуска светлых нефтепродуктов). В стадии завершения находятся контракты по разработке базовых проектов установок по производству водорода и серы. В целом программа предусматривает строительство целого комплекса объектов, которые позволят как увеличить объем выпуска светлых нефтепродуктов, так и довести их качество до мировому уровню.
- Господин Бажаев, на каком этапе находятся переговоры о приобретении "Альянсом" ведущего дальневосточного авиаперевозчика - предприятия "Дальавиа"?
- В ходе этой встречи мы вели речь о том, чтобы взять в управление Хабаровский аэропорт с дальнейшей возможностью приватизации "Дальавиа". Здесь у нас есть прямой интерес. Аэропорт напрямую связан с Хабаровским нефтеперерабатывающим заводом трубой, по которой поступает авиационное топливо. Получив управление над аэропортом, мы сможем убрать из цепочки ряд посредников и удешевить топливо. В дальнейшем мы готовы вести речь об участии в приватизации компании Дальавиа".
ДосьеФГУП "Дальавиа" занимается перевозками пассажиров и грузов на магистральных российских и международных маршрутах. 90% всех объемов авиаперевозок в крае приходится на долю этого предприятия. По итогам 2004 года компания признана победителем национального авиационного конкурса "Крылья России" среди предприятий 1-й группы с объемом пассажирских перевозок более миллиарда пассажиро-километров.
- Муса Юсупович, как вы прокомментирует появившуюся в СМИ информацию о намерении "Альянса" продать свой нефтяной бизнес на Дальнем Востоке компании "Шелл"?
- Речь о продаже бизнеса компании "Шелл" не идет. Дело в другом. Мы ведем переговоры с "Шелл" о сотрудничестве по внедрению технологий корпоративного управления активами "Альянса". Ведь ОАО "Группа Альянс" - многопрофильная компания. Мы хотим внедрить на своих предприятиях европейский подход к организации бизнеса: управление, бухучет, аудит. Такая практика применяется впервые в России.
- Чем интересен для вашей компании Дальний Восток - регион сложный, удаленный от центра, малонаселенный?
- Это интересный регион, богатый своими ресурсами и являющийся российскими воротами в АТР. Мне нравится работать с властями дальневосточных территорий. Губернаторы Виктор Ишаев, Сергей ДАРЬКИН Леонид КОРОТКОВ - это высококлассные управленцы, хорошо знающие местные условия и мировую конъюнктуру. Благодаря их усилиям в дальневосточных регионах нет войн за активы, характерных для центральной части страны. Они знают, чего хотят и цену этого. Поэтому мы тоже готовы идти им навстречу.
Когда Сергей Дарькин был избран губернатором Приморья, он приехал в Москву и на нашей встрече попросил помочь с обеспечением края топливом, чтоб регион не замерз, как было в предыдущие годы. И мы нашли взаимопонимание. Кстати, идея Дарькина установить фиксированные цены на весь отопительный сезон привела к тому, что Приморье не испытывает проблем с отоплением и теплом вот уже несколько лет. Пусть "Группа Альянс" не получила таких доходов, как могли бы получить другие, играя на повышении цен, но мы добились другого - доверительного отношения друг к другу, взаимовыручки. Поэтому я всегда с большой охотой приезжаю в Приморье.
На Дальнем Востоке у нас крепкий и развитый бизнес. Это - "Приморнефтерподукт" с основными АЗС края и Находкинский нефтепорт, "Хабаровскнефтепродукт", Хабаровский нефтеперерабатывающий завод и компания "Альянс-Хабаровск". В регионе работает квалифицированная команда наших менеджеров, которая осуществляет открытый и эффективный бизнес.
Поэтому мы не только не планируем уходить из региона, а наоборот, будем усиливать свое присутствие на Дальнем Востоке.
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