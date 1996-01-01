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Надежда улетает последней

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Авиастроители Комсомольска-на-Амуре приступили к изготовлению деталей и узлов нового самолета RRJ. По словам Сергея ДРОБЫШЕВА, заместителя генерального директора Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения, входящего в холдинг "Сухой", авиастроители начали запуск в производство деталей длительного цикла изготовления для нового российского регионального пассажирского самолета.

Досье

RRJ - это реактивный лайнер средней дальности полета. Консорциум RRJ стал победителем российского правительственного тендера на разработку "регионально-магистрального" самолета. В семействе RRJ будет три самолета различной вместимости: 60, 75 и 95 пассажиров. Возможно увеличение числа мест и до 140.

Из Москвы поступила документация от разработчиков проекта на сотни таких деталей и узлов, проведена оснастка цехов. По его словам, "предприятие продолжает техническое перевооружение и закупает оборудование, чтобы развернуть производство на уровне самых современных технологий".

На предприятии создан филиал ЗАО "ГСС" ("Гражданские самолеты Сухого") - структурного подразделения компании "Сухой", основного разработчика самолетов семейства RRJ. Миссия филиала не ограничена представлением интересов разработчиков, он отвечает за большой объем работ, изготовление составных частей лайнеров. В консорциум RRJ входят также "Иркут", НПО "Сатурн", французская компания Snecma и Boeing.

КнААПО участвует в создании самолета в кооперации с Новосибирским авиационным производственным объединением (НАПО). В Новосибирске будут изготавливать носовую и хвостовую секции фюзеляжа, все остальное - в Комсомольске-на-Амуре.

Первый 95-местный самолет КнААПО планирует собрать в 2006 году. А в следующем году предполагается начать продажи лайнера авиакомпаниям. 75-местные самолеты будут собирать в Новосибирске, многие детали и агрегаты для них станет производить КнААПО.

От RRJ во многом зависит загрузка КнААПО. Если случится сбой, то флагман дальневосточной (да и российской) авиапромышленности и кормилец краевого бюджета может если и не остановиться, то произвести серьезное сокращение персонала.

А проблем будет много. Высококвалифицированные работники завода долгие годы собирали в основном военную авиатехнику, да и технологические цепочки на предприятии выстроены под нее. Другая проблема - относительно скромные финансовые ресурсы, выделяемые под проект. И, наконец, нужен стабильный пакет заказов на новый самолет, а собрать такой - проблема сегодня не простая. Тут придется конкурировать не только с иностранцами, но и, как ни странно, с отечественными разработчиками: увы, но государственный подход продолжает быть на побегушках у лоббизма, чиновничьего непрофессионализма и политиканства, а обещанные государственные программы по развитию отечественной авиаотрасли либо малоэффективны, либо все еще плутают по высоким кабинетам.

Хотя несколько заявок от российских (так, "Сибирь" заказала 50 RRJ, а с опционом еще 10) и зарубежных авиакомпаний уже поступили. На огромный китайский рынок рассчитывать не приходится: там запущена собственная программа по самолету ARJ-21.

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