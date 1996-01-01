Частное образование - хороший бизнес

На протяжении нескольких лет негосударственное образование в Приморье переживало период расцвета - частные школы открывались одна за другой, предлагая самые разнообразные образовательные программы. Но несмотря на то, что услуги частных образовательных учреждений были востребованы, школы стали постепенно закрываться. И сегодня на плаву остались лишь единицы.

О том, почему это произошло, насколько сложен образовательный бизнес и какие дивиденды приносит, в интервью "ЗР" рассказала одна из пионеров частного образования во Владивостоке, директор НОУ "Святая Ольга" Ольга ЛУПАЛОВСКАЯ.

Ольга Лупаловская была одной из первых в России, кто решился в далеком 1992 г. открыть частную школу. НОУ "Святая Ольга" на протяжении 10 лет успешно росло и развивалось. Потом была долгая и неприятная война с властями за небольшой участок земли на Садгороде, где располагалась школа. Силы оказались неравные, и школа, существовавшая долгие годы, лишилась не только помещений, но и лицензии на образовательную деятельность.

- Ольга Владимировна, вы создавали школу в 1992 г., в то время, когда все открывали кооперативы. Почему именно школа?

- Я с детства играла в школу и с детства думала, что буду преподавать. А когда Советский Союз распался и мой муж эмигрировал в Америку, я осталась с тремя детьми. И тогда один мой родственник сказал: "Оля, займись частной школой. Сейчас это уже можно. У тебя получится". И я стала об этом думать. Старшая дочь Настя тогда училась в 9-м классе. Школьную форму отменили, и она перешла на джинсы, потому что я не могла постоянно покупать колготки. За то, что она ходила в джинсах, на нее начались гонения, потом, естественно, появились проблемы с учебой. И это окончательно убедило меня в том, что я должна забрать ее из государственной школы.

- Вы были одной из первых, кто решился открыть частную школу во Владивостоке?

- По сути, да. До нас открылись Вайс-колледж и Восточная школа. Но они создавались при поддержке администрации края. А "Святая Ольга" - это была моя личная инициатива.

- И трудно было быть первой?

- В то время на меня смотрели как на инопланетянку. Я пришла в райисполком и сказала, что хочу открыть частную школу. Это был 1992 г., и тогда никто не знал, как это нужно делать, потому что закона об образовании еще не было. Я зарегистрировала частную школу 22 мая 1992 г., а закон "Об образовании" вышел только в конце июня. И когда закон вышел, стало понятно, как написать устав, как организовать свою деятельность. Из ИЧП мы переименовались в ООО, а уже в 1996 г. все частные школы получили новый статус - негосударственные образовательные учреждения. Хотя я, например, против такого названия. Ведь существуют же частные предприятия (ООО, ОАО), но никто не называет их негосударственными. А школы и дети, которые в них обучаются, вдруг стали негосударственными. Мы что, вне государства живем?

- А где вы взяли первоначальный капитал?

- Заняла у знакомых 500 рублей, чтобы открыть расчетный счет. А потом стала думать, где взять деньги на все остальное. Проштудировала массу книг по бизнесу, рыночной экономике, читала даже "Капитал" МАРКСА, но нигде ничего не нашла о том, как открыть школу, не имея за душой ни копейки. Все равно не отступила и решила начать с нуля. Просить приходилось часто. Но не для себя лично. Просила, например, помещения под школу, потому что свято верила: Приморью нужно учебное учреждение, куда дети будут идти с радостью. Эта уверенность давала силы, чтобы достучаться, приобрести поддержку, найти единомышленников. До 1997 г. пришлось поскитаться по городским "квартирам", а потом (о этом больше всего мечтали), переехали в Садгород, где приходили в упадок здания бывшего пионерского лагеря "Геолог", и принялись облагораживать новые апартаменты. Понемногу научились зарабатывать сами: занялись автобизнесом, открыли магазин.

- Как вы продвигали свое новое детище?

- Самое интересное, что в первый же год существования "Святой Ольги" в нашу школу пришел 61 ученик и у нас были все классы - с 1-го по 11-й. Мы тогда были на Емаре, а ученики ездили к нам из города. Значит, потребность в новой услуге была настолько велика, что люди сразу откликнулись на новую форму. Рекламу я тогда дать не могла, но люди все равно находили нашу школу, информация по сарафанному радио быстро расходится.

- А что случилось потом?

- Потом на Садгороде развернулось массовое коттеджное строительство, и наш кусочек земли очень кому-то понадобился. Сначала мы защищались, а потом поняли, что это борьба с ветряными мельницами. Потому что система все равно перекручивает всех, как молох, и лишает абсолютно всего. С Садгорода нас в конце концов выселили. А пока шла война, нам не продлили лицензию. И 13 лет успешной работы были перечеркнуты. Но я научилась относиться ко всему философски: да, не имея лицензии, как школа мы работать пока не можем. Поэтому мы организовали семейно-педагогический консультативный центр, где индивидуально обучаются дети, которые по разным причинам не могут учиться в общеобразовательной государственной школе (гиперактивные, ослабленные, астеничные дети, а также ребята, которые заняты творчеством, одаренные дети). С такими детьми наши педагоги работают вместе с психологами. А школу мы все-таки возродим. Я надеюсь, что уже в скором времени мы получим лицензию, и с сентября 2005 г. "Святая Ольга" снова откроет двери как частная общеобразовательная школа.

- Одно время частных школ в городе было довольно много, сейчас остались на плаву очень немногие. Почему?

- Причины разные. Одна из них: люди, которые берутся за создание школы, очевидно, думают, что это очень легкий хлеб. И не совсем ответственно к этому подходят. Но самая главная проблема для школ - это, конечно, помещения. Насколько я знаю, многие школы распались именно потому, что аренда очень высокая, родительских денег на это не хватает - и школы закрываются. Хотя в законе "Об образовании" прописано, что местные власти должны поддерживать образовательные учреждения, сдавать им помещения в аренду на льготных условиях, но на практике все это не работает. Я, например, была в Америке. Там очень развито спонсорство частных школ. Наши предприниматели тоже бы дали денег школам, но если бы у них при этом были привилегии. А у нас ведь спонсорские деньги облагаются налогами. Поэтому потенциальные спонсоры просто не хотят с этим связываться - им невыгодно давать нам деньги. Нужно или "втемную" давать или вообще не давать.

- То есть залог выживания этого вида бизнеса - в собственных помещениях?

- На мой взгляд, те школы, которые открыты на собственной базе, имеют больше шансов для выживания.

- Насколько вообще этот бизнес прибыльный?

- Если правильно организовать процесс, школа - это тоже бизнес. Если правильно поставить работу в школе в организации всего процесса, который связан с финансами, то это хорошая работа и хорошие деньги. Их хватает на то, чтобы реинвестировать в развитие школы, на зарплату сотрудникам и на хлеб с маслом директору. Но миллионером владелец частной школы вряд ли станет.

- Персонал для частной школы должен быть каким-то особенным?

- Все наши учителя в свое время работали в государственных школах. Причем я делаю ставку на людей с опытом, которые не только отработали в школе какое-то время, но и вырастили своих детей. И коллектив у нас очень стабильный. Даже несмотря на все трудности, которые мы пережили за последние годы, коллектив нам удалось сохранить. И мы готовы работать дальше. И, несмотря ни на что, школу мы возродим. Потому что я свято верю, что школ должно быть много и разных, потому что дети все разные и требуют к себе разнообразного подхода как в обучении, так и в воспитании. И сейчас я делаю все, чтобы детям в моей школе было так же хорошо, как было им хорошо всегда! А жизненные трудности и опыт, полученный мною за последние годы, только сделали меня сильнее и увереннее в себе.