Чужаков в наблюдательном совете ВМТП не будет

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) выдвинуло 7 кандидатов на 12 мест в новом наблюдательном совете ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), который будет избран на годовом собрании 29 апреля, сообщили "ЗР" в администрации порта.

В том числе компания MMK Metal Limited (Douglas, Lugano Branch), контролируемая АО "ММК", выдвинула трех членов действующего совета директоров ОАО - директора по железнодорожному транспорту ОАО "ММК" Владимира АНДРИЯНОВА, советника ОАО "ММК" Максима МОРОЗОВА и заместителя начальника управления ОАО "ММК" Николая ЗВЯГИНА.

Кроме того, MMK Metal Limited выдвинула 4 новых кандидата - начальника управления интеграционной политики ОАО "ММК" Владимира СКРИПКУ, начальника управления транспорта ОАО "ММК" Михаила ЩЕРБИНИНА, начальника управления ОАО "ММК" Олега ЦЕПКИНА и начальника отдела ОАО "ММК" Сергея ШЕПИЛОВА.

Еще 9 кандидатов выдвинули аффилированные структуры порта - ЗАО "Порт-Актив" и ЗАО "Порт-Ком". Все они входят в действующий совет директоров - президент ОАО "ВМТП" Михаил РОБКАНОВ, первый вице-президент ОАО "ВМТП" Вячеслав ПЕРЦЕВ, генеральный директор ЗАО "Порт-Актив" Владимир ВОРОБЬЕВ, генеральный директор ЗАО "Портовый флот" Иосиф ЗАРУБАЙКО, генеральный директор ЗАО "Универсальная перегрузочно-экспедиторская компания-7" Геннадий ШИДЛОВСКИЙ, генеральный директор ЗАО "УНЭКО" Василий СВЕТЛЫЙ, генеральный директор ЗАО "ТЭТ" Николай МЕНЖУЛИН, генеральный директор ООО "Владивостокский контейнерный терминал" Сергей МАРЧЕНКО и директор Владивостокского филиала ФГУП "Росморпорт" Геннадий ТОКУЛЕНКО.