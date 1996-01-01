www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Чужаков в наблюдательном совете ВМТП не будет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) выдвинуло 7 кандидатов на 12 мест в новом наблюдательном совете ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), который будет избран на годовом собрании 29 апреля, сообщили "ЗР" в администрации порта.

В том числе компания MMK Metal Limited (Douglas, Lugano Branch), контролируемая АО "ММК", выдвинула трех членов действующего совета директоров ОАО - директора по железнодорожному транспорту ОАО "ММК" Владимира АНДРИЯНОВА, советника ОАО "ММК" Максима МОРОЗОВА и заместителя начальника управления ОАО "ММК" Николая ЗВЯГИНА.

Кроме того, MMK Metal Limited выдвинула 4 новых кандидата - начальника управления интеграционной политики ОАО "ММК" Владимира СКРИПКУ, начальника управления транспорта ОАО "ММК" Михаила ЩЕРБИНИНА, начальника управления ОАО "ММК" Олега ЦЕПКИНА и начальника отдела ОАО "ММК" Сергея ШЕПИЛОВА.

Еще 9 кандидатов выдвинули аффилированные структуры порта - ЗАО "Порт-Актив" и ЗАО "Порт-Ком". Все они входят в действующий совет директоров - президент ОАО "ВМТП" Михаил РОБКАНОВ, первый вице-президент ОАО "ВМТП" Вячеслав ПЕРЦЕВ, генеральный директор ЗАО "Порт-Актив" Владимир ВОРОБЬЕВ, генеральный директор ЗАО "Портовый флот" Иосиф ЗАРУБАЙКО, генеральный директор ЗАО "Универсальная перегрузочно-экспедиторская компания-7" Геннадий ШИДЛОВСКИЙ, генеральный директор ЗАО "УНЭКО" Василий СВЕТЛЫЙ, генеральный директор ЗАО "ТЭТ" Николай МЕНЖУЛИН, генеральный директор ООО "Владивостокский контейнерный терминал" Сергей МАРЧЕНКО и директор Владивостокского филиала ФГУП "Росморпорт" Геннадий ТОКУЛЕНКО.

Досье

Менеджмент ОАО "ВМТП" через компании "Порт-инвест" и "Порт-Ком" контролирует, соответственно, 28,32% и 8,43% акций. 26,44% через оффшорные компании MMK METAL WORLDWIDE LIMITED и MMK METAL LIMITED (Douglas, Lugano Branch) контролирует Магнитогорский металлургический комбинат. 5,23% принадлежат компании "Кояба Инвестментс Инкорпорейтед". 19,98% акций принадлежат государству.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru