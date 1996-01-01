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Чужаков в наблюдательном совете ВМТП не будет
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) выдвинуло 7 кандидатов на 12 мест в новом наблюдательном совете ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), который будет избран на годовом собрании 29 апреля, сообщили "ЗР" в администрации порта.
В том числе компания MMK Metal Limited (Douglas, Lugano Branch), контролируемая АО "ММК", выдвинула трех членов действующего совета директоров ОАО - директора по железнодорожному транспорту ОАО "ММК" Владимира АНДРИЯНОВА, советника ОАО "ММК" Максима МОРОЗОВА и заместителя начальника управления ОАО "ММК" Николая ЗВЯГИНА.
Кроме того, MMK Metal Limited выдвинула 4 новых кандидата - начальника управления интеграционной политики ОАО "ММК" Владимира СКРИПКУ, начальника управления транспорта ОАО "ММК" Михаила ЩЕРБИНИНА, начальника управления ОАО "ММК" Олега ЦЕПКИНА и начальника отдела ОАО "ММК" Сергея ШЕПИЛОВА.
Еще 9 кандидатов выдвинули аффилированные структуры порта - ЗАО "Порт-Актив" и ЗАО "Порт-Ком". Все они входят в действующий совет директоров - президент ОАО "ВМТП" Михаил РОБКАНОВ, первый вице-президент ОАО "ВМТП" Вячеслав ПЕРЦЕВ, генеральный директор ЗАО "Порт-Актив" Владимир ВОРОБЬЕВ, генеральный директор ЗАО "Портовый флот" Иосиф ЗАРУБАЙКО, генеральный директор ЗАО "Универсальная перегрузочно-экспедиторская компания-7" Геннадий ШИДЛОВСКИЙ, генеральный директор ЗАО "УНЭКО" Василий СВЕТЛЫЙ, генеральный директор ЗАО "ТЭТ" Николай МЕНЖУЛИН, генеральный директор ООО "Владивостокский контейнерный терминал" Сергей МАРЧЕНКО и директор Владивостокского филиала ФГУП "Росморпорт" Геннадий ТОКУЛЕНКО.
ДосьеМенеджмент ОАО "ВМТП" через компании "Порт-инвест" и "Порт-Ком" контролирует, соответственно, 28,32% и 8,43% акций. 26,44% через оффшорные компании MMK METAL WORLDWIDE LIMITED и MMK METAL LIMITED (Douglas, Lugano Branch) контролирует Магнитогорский металлургический комбинат. 5,23% принадлежат компании "Кояба Инвестментс Инкорпорейтед". 19,98% акций принадлежат государству.
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