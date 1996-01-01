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Продается "Тинькофф"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Владелец частной пивоварни "Тинькофф" и сети одноименных ресторанов Олег ТИНЬКОВ объявил о том, что ведет переговоры о продаже 15%-ной доли в своем пивном бизнесе английскому инвестиционному фонду. Пивовар никогда не скрывал, что готов продать бизнес стратегическому инвестору, если тот предложит достойную сумму, но отказался назвать параметры сделки, которую планируется завершить в апреле-мае. "Предложение меня приятно удивило", - заявил он. Отраслевые аналитики разделились во мнении, насколько "очаровательные" суммы предложили г-ну Тинькову: по самым оптимистичным прогнозам, его бизнес стоит около $ 250 млн.

Группа компаний "Тинькофф" полностью принадлежит Олегу Тинькову. В структуру компании на правах самостоятельных подразделений входят сеть из 9 ресторанов, а также пивоваренный завод мощностью 300 тыс. гектолитров в г. Пушкин (Ленинградская обл.) В прошлом году выручка "Тинькоффа", по словам его владельца, составила $ 53 млн. В текущем году пивовар надеется выйти на уровень выручки в $ 100 млн, произведя 300-350 тыс. гектолитров бутылочного "ультра-премиум" пива "Тинькофф" и 400 тыс. гектолитров просто "премиум" сорта "Т", который в мае начнет производить новый завод компании (мощностью 2 млн гектолитров), построенный в Пушкине.

"Многие хотят стать миллиардерами, а я хочу сто миллионов выручки в этом году", - скромно заявил Олег Тиньков на конференции "Антанты-Капитала" и биржи РТС "Инвестиционные возможности на рынке акций компаний средней капитализации". По словам пивовара, в мае компания запустит новый завод в Пушкине, который позволит ей существенно увеличить выручку в 2005 г. Поскольку совокупные инвестиции в создание производственной площадки для выпуска новой марки пива "Т" составили около $ 100 млн, то у компании сформировалась значительная кредиторская задолженность. Для ее сокращения и привлечения сторонних инвестиций Олег Тиньков готов провести IPO в 2006 г. или продать весь бизнес стратегическому инвестору.

Олегу Тинькову, по всей видимости, пока не удалось найти пивного "стратега" для своих активов, а вот у институциональных инвесторов интерес к компании имеется.

По словам пивовара, в настоящее время он ведет переговоры о продаже 15%-ной доли в бизнесе инвестиционной компании "якобы из Великобритании". Скепсис г-на Тинькова в отношении "прописки" инвесторов, по слухам, связан с их армянскими корнями.

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