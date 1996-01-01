Стать акционером "В-Лазера" сможет каждый приморец

Финальная часть I краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае", которая была учреждена ИК "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края, продолжается. И сегодня мы представляем вам очередного финалиста Премии в номинации "Менеджер года в Приморском крае-2004" - генерального директора группы компаний "В-Лазер" Бориса ПОСТОВАЛОВА.

Торговую марку "В-Лазер" сегодня знают практически все жители Приморья. Фирменные магазины компании есть по всех крупных населенных пунктах Приморского края и городах Дальнего Востока, образуя самую большую на востоке страны торговую сеть. Однако что именно из себя представляет "В-Лазер", знают далеко не все. Между тем сегодня в сфере интересов компании входит более 10 направлений деятельности.

Досье Группа компаний "В-Лазер" - крупнейший торгово-производственный холдинг на российском Дальнем Востоке. На сегодняшний день в холдинг входит более 60 фирменных магазинов и торговых центров, завод "Океан", строительное подразделение, две логистические компании, база отдыха и охранное предприятие. По итогам 2004 г. группа компании "В-Лазер" смогла удвоить свои основные производственные показатели. Открыто 10 фирменных магазинов, произведено 121 тыс. холодильников, 88 тыс. стиральных машин, 57 тыс. телевизоров, 20 тыс. пылесосов. Более чем в 2 раза возросли количество сотрудников холдинга (до 2 341 чел. на конец года) и объем уплаченных налогов в бюджеты различных уровней (до 67,24 млн руб.)

- Сегодня "В-Лазер" является многопрофильным холдингом, одновременно развивающим сразу несколько различных направлений деятельности. Между тем в последние годы в российском бизнесе отчетливо прослеживается тенденция к специализации и избавлению от непрофильных активов. Почему "В-Лазер" придерживается иной стратегии развития?

- Мы видим, что в нынешней ситуации мы реально можем предложить на рынке услуги высокого качества. Главный принцип развития компании - это максимальная гибкость и соответствие быстро изменяющимся рыночным условиям. Мы очень осторожно относимся к расширению видов деятельности и при этом всегда готовы сокращать малорентабельные направления деятельности. Правда, это случается не так часто, что, само собой, не может не радовать.

Упускать возможности для дальнейшего развития никогда нельзя. Тем более если у нас уже есть отработанные технологии и стандартны. К примеру, в 2004 г. мы значительно расширили торговую сеть компании. Вышел на проектную мощность гипермаркет во Владивостоке, запущен гипермаркет в Находке, открыто еще около 10 больших магазинов в городах Дальнего Востока. Быстрыми темпами идет реконструкция завода "Океан". Запущена вторая, более мощная линия по сборке холодильников, построено около 5 тысяч кв.м новых складских помещений.

Все это позволяет компании стабильно развиваться, увеличивать не только свой экономический потенциал, но и социальную значимость. В среднем за последние 6 лет темпы роста рабочих мест в "В-Лазере" составляют 70% в год, а налогов - 84% в год.

- В условиях столь быстрых темпов роста достаточно часто встает проблема управляемости и эффективности функционирования различных бизнес-единиц. Как этот вопрос решается в "В-Лазере"?

- Все достаточно просто. Так называемые бизнес-единицы - это вполне самостоятельные предприятия со своими руководителями. Кроме того, есть управляющая компания, которая от имени учредителей требует соблюдения корпоративных стандартов, единого учета и отчетности, информационной открытости, работы на едином программном обеспечении. И именно управляющая компания принимает решения о перераспределении ресурсов из менее перспективных направлений в более перспективные.

- Если не секрет, какими в последнее время были эти решения? Какова на сегодняшний день стратегия дальнейшего развития группы компаний "В-Лазер"?

- Нам приходится жить и развиваться в быстро изменяющихся рыночных условиях. Не за горами вступление России в ВТО, а значит, открытие ворот для крупного иностранного капитала. В таких условиях помогут выжить только соответствие системы управления предприятия мировым стандартам и максимальная гибкость в планах развития. Это главное с точки зрения стратегии.

Наличие грамотной команды менеджеров, современного программного обеспечения и опыта работы позволяют нам соответствовать этим требованиям. В ближайшей же перспективе - переход на новый стандарт двухформатных магазинов - гипермаркетов, полное производство холодильников из собственных комплектующих на заводе "Океан".

- В связи со все тем же вступлением в ВТО, не планируете ли вы привлечь стратегического инвестора для развития компании?

- Мы гордимся, что несмотря на наличие множества крупных зарубежных партнеров мы являемся стопроцентно российским предприятием. Когда внешние условия позволят это сделать без существенных рисков, мы планируем акционировать "В-Лазер" и привлечь инвестиции жителей города Уссурийска и Приморского края.

В этом случае будет соблюден баланс интересов: компания получит мощный импульс в развитии, акционеры - высокие дивиденды, но эти деньги останутся в крае и повысят покупательную способность людей, что опять же благоприятно скажется на нашем развитии.

- С вашей точки зрения какими качествами должен область успешный менеджер в современной России?

- Прежде всего, он должен обладать системным складом ума. Есть много талантливых, даже ярких специалистов, но без систематизации бизнес-процессов, их описания и автоматизации с помощью современных средств программного обеспечения достижения таких специалистов ограничены, поскольку возможности человека ограничены в принципе.

Систематизация - способ безграничного тиражирования своих знаний и опыта с помощью других, менее опытных менеджеров. Для менеджеров руководящего звена очень важно умение подбирать команду и концентрироваться на наиболее важных направлениях работы, поручая менее важные подчиненным.

- В последние годы практически все высшие должности в органах исполнительной и законодательной власти в Приморском крае заняли представители бизнеса. С вашей точки зрения какое влияние на власть, общество и бизнес оказал этот процесс?

- Это вполне закономерный процесс, и процент представителей бизнеса во властных структурах у нас еще далеко не дорос до мирового уровня. Да, большинство предпринимателей, и я в том числе, в первую очередь идут во власть, чтобы защищать интересы своих предприятий. Но если я, как депутат, обладая опытом предпринимателя, хорошо поработал над экономическим законом и создал лучшие условия для развития своего предприятия, то такое же положительное влияние этот закон окажет и на другие предприятия.

Развитие предприятий - это рост рабочих мест и налоговых отчислений. С ростом рабочих мест увеличивается спрос на рабочие руки, возникает конкуренция между предприятиями за квалифицированные кадры, растут предложения по оплате труда. Многие, например, сомневались, что предвыборные обещания губернатора о средней зарплате 6 тыс. руб. в месяц реально выполнимы. Сейчас это давно пройденный этап. Здесь нужно понять, что люди будут хорошо жить не тогда, когда власти будут только справедливо делить крохотный бюджет. Главная задача - этот бюджет преумножить!

- Как вы лично представляете свое будущее? В каком статусе себя видите? Изменились ли за последние 5-7 лет ваши цели и представления о развитии бизнеса?

- Сейчас я молодой дед, мне всего 45, а внуку Толе уже 11. Надеюсь стать молодым прадедом. У меня нет политических амбиций, но считаю, что работа в краевом Законодательном собрании взаимно полезна как для меня, так и для жителей Приморья. Поэтому если уссурийцы доверят, продолжу работу в ЗАКСе, но так же, как сейчас, на неосвобожденной основе, поскольку главным для меня остается работа руководителя предприятия.

- Как показывают социологические исследования, в последнее время в России вновь начало расти негативное отношение к бизнесу. В некотором роде произошел откат к середине 90-х, когда образ бизнесмена был однозначно негативным. Что вы думаете по данному поводу?

- Не видел таких исследований, но если это факт, то он не радует. Уверен, что простые люди в развитых странах живут хорошо только потому, что созданы все благоприятные условия для развития предпринимательства. Любой человек имеет право заложить свою квартиру, взять кредит в банке и организовать создание полезного товара или услуги, за которые другие согласны платить. Но реально это удаётся далеко не всем.

Однако в любом случае если таких людей будет больше, то у нас увеличится количество успешных предприятий, товаров и услуг, рабочих мест и налогов. Успешный предприниматель физически не может (а чаще и не хочет) сам потребить всё заработанное, поэтому он снова и снова вкладывает средства в развитие, многократно приумножая те же товары, услуги, налоги и рабочие места. Так устроен мир, и только так становятся богатыми страны, предприниматели, и только вместе с ними другие люди. Другого пути нет.

Досье Постовалов Борис Владимирович родился 23 августа 1959 г. в г. Кургане. Первую часть своей жизни отдал флоту. С отличием окончил Владивостокское мореходное училище, Дальневосточный технический институт. Начав матросом, в 28 лет стал самым молодым капитаном крупнотоннажного судна в Советском Союзе. Основную часть свободного времени уделял радиоэлектронике и программному обеспечению. В 1991 г. открыл собственное дело по изготовлению авторских систем охранной сигнализации. В 1993 году создал компанию "В-Лазер". В 2002 г., набрав самый большой процент голосов избирателей в Приморье, был избран депутатом краевого Законодательного собрания.

P.S. Проголосовать за финалистов I краевой Премии "Компании года в Приморском крае - 2004" и "Менеджер года в Приморском крае - 2004" можно на веб-сайте премии www.premia.zrpress.ru