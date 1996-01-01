Как разобраться с вычетами

Как показывает практика, из года в год граждане, потратившие средства на покупку жилья или обучение, сталкиваются с трудностями при получении налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. Избежать проблем можно. Для этого нужно ознакомиться с позицией ФНС России, которая изложена в ее недавних решениях по жалобам налогоплательщиков, связанным с получением вычетов.

Вычет при покупке жилья

Cупруги Ивановы в 2003 г. приобрели квартиру в общую долевую собственность по договору купли-продажи. Доли были оформлены на каждого из супругов поровну. В 2004 г. Ивановы обратились в налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении имущественного налогового вычета. Напомним, что согласно пункту 2 статьи 220 НК РФ граждане вправе получить вычет по НДФЛ в сумме, потраченной на приобретение квартиры, дома или долей в них, но не более 1 млн руб.

Для подтверждения расходов, связанных с покупкой квартиры, супруги Ивановы представили копии договора купли-продажи, двух свидетельств о государственной регистрации права собственности и платежных документов, подтверждающих оплату полной стоимости квартиры одним из супругов, а именно И.И. Ивановым.

Налоговая инспекция предоставила И.И. Иванову имущественный налоговый вычет в размере 1/2 суммы, израсходованной им на приобретение квартиры. Но его жене - Л.Н. Ивановой налоговая инспекция отказала в вычете. Инспекция сослалась на то, у Л.Н. Ивановой отсутствуют платежные документы, подтверждающие факт оплаты ею половины стоимости квартиры.

Л.Н. Иванова не согласилась с решением инспекции и обжаловала его в вышестоящий налоговый орган.

Аргументы налогоплательщика

В жалобе Л.Н. Иванова пояснила, что имущественный налоговый вычет при покупке квартиры предоставляется на основании письменного заявления и документов, подтверждающих право собственности на приобретенную квартиру, а также платежных документов, подтверждающих факт уплаты денег налогоплательщиком. Если же имущество было приобретено в общую долевую собственность, налоговый вычет распределяется между совладельцами в соответствии с их долями.

По мнению заявителя, статья 220 Налогового кодекса не содержит понятия общей собственности супругов как особого режима владения имуществом, поэтому надо руководствоваться нормами гражданского и семейного законодательства.

Л.Н. Иванова указала, что согласно пункту 2 статьи 244 ГК РФ имущество может находиться в общей собственности как с определением доли каждого собственника (долевая собственность), так и без определения таких долей (совместная собственность). Имущество, нажитое супругами в браке, является их совместной собственностью. Разумеется, если договором между супругами не установлено иное.

Кроме того, пункт 2 статьи 34 Семейного кодекса указывает, что общим имуществом супругов являются приобретенные за счет их общих доходов движимые и недвижимые вещи, а также любое другое имущество, нажитое в браке. Причем неважно, на имя кого из супругов приобретено имущество, а также кем из них вносились денежные средства при его покупке.

Аргументы налогового органа

ФНС России отказала Л.Н. Ивановой в удовлетворении жалобы. Налоговая служба указала, что при приобретении имущества в общую долевую собственность размер имущественного налогового вычета распределяется между совладельцами в соответствии с их долями. Если же имущество приобреталось в общую совместную собственность, вычет распределяется в размерах согласно письменному заявлению собственников.

При приобретении жилья имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов налогоплательщика на эти цели. Поэтому Л.Н. Иванова не вправе воспользоваться льготой по суммам, уплаченным ее мужем при покупке квартиры. Чтобы получить вычет в этой ситуации, ей нужно подтвердить, что муж оплатил стоимость квартиры с ее согласия. Доказательством может служить любой документ, подтверждающий волеизъявление одного из супругов на осуществленные другим супругом расходы. Например, договор поручения, по которому одна сторона (поверенный) обязуется оплатить стоимость квартиры от имени и за счет другой стороны (доверителя).

Таким образом, для подтверждения своего права на вычет Л.Н. Иванова должна была выдать мужу доверенность на осуществление от ее имени расходов по приобретению квартиры.

Вычет при оплате обучения

Налоговый вычет при оплате родителями обучения своих детей - одна из самых распространенных льгот по НДФЛ. Напомним, что согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 219 НК РФ социальный налоговый вычет предоставляется в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет на дневной форме обучения в образовательных учреждениях. Максимальный размер вычета составляет 38 000 руб. на каждого ребенка.

Чтобы получить вычет, налогоплательщик должен представить в налоговую инспекцию копии:

- договора с образовательным учреждением, имеющим лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг. Такой договор образовательное учреждение заключает с учащимся дневной формы обучения либо с его родителем;

- платежных документов, подтверждающих внесение (перечисление) налогоплательщиком денежных средств образовательному учреждению за обучение ребенка;

- свидетельства о рождении ребенка.

Если платил ребенок

Л.В. Петрова обратилась в налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении социального налогового вычета в связи с оплатой обучения сына. Плату за обучение внес ее сын, А.П. Петров, 1984 г. рождения, на основании доверенности, выданной ему матерью.

Налоговая инспекция в предоставлении социального налогового вычета Л.В. Петровой отказала. Она обосновала свое решение тем, что расходы по оплате обучения ребенка у налогоплательщика-родителя могут быть приняты для уменьшения налоговой базы только при одном условии. А именно: если платежные документы, подтверждающие внесение или перечисление денежных средств за обучение ребенка, оформлены на имя родителя. Но Л.В. Петрова не согласилась с решением инспекции и подала жалобу в вышестоящий орган.

ФНС России отменила решение налоговой инспекции и обязала ее предоставить Л.В. Петровой налоговый вычет. ФНС России разъяснила, что согласно статье 185 ГК РФ под доверенностью понимается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьим лицом. Доверенное лицо действует на основании предоставленного ему права совершать сделки от имени представляемого и тем самым создавать для него правовые последствия.

Оформив доверенность на сына, Л.В. Петрова подтвердила, что расходы за обучение были произведены за счет ее личных средств. А это означает, что она имеет право на получение социального имущественного вычета в сумме, уплаченной ее сыном по доверенности.

Если договор оформлен на ребенка

Нередко при оплате учебы договор с учебным заведением заключает ребенок, а плату за учебу перечисляют его родители. В подобных случаях родители не теряют права на получение вычета по НДФЛ.

Как следует из жалобы Т.П. Степановой, налоговая инспекция отказала ей в предоставлении налогового вычета в связи с тем, что договор с учебным заведением был заключен ее дочерью, а платежные документы оформлены на мать. В инспекции Т.П. Степановой пояснили, что для получения вычета договор с учебным заведением ей надо переоформить на свое имя.

Однако вышестоящий налоговый орган признал это решение инспекции неправомерным. Статья 219 Налогового кодекса указывает на то, что социальный налоговый вычет при оплате обучения предоставляется при следующих условиях. Во-первых, у образовательного учреждения должна быть лицензия (или иной документ, удостоверяющий статус учебного заведения), а во-вторых, налогоплательщику надо представить документы, подтверждающие его расходы на обучение. Поэтому, по мнению ФНС России, требование инспекции о переоформлении договора с учебным заведением противоречит действующему гражданскому и налоговому законодательству.