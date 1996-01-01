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Сорос: филантроп в кавычках
Фигура Джорджа СОРОСА вызывает к себе разное отношение. Это и понятно: проводя валютные махинации, Сорос может себе позволить благотворительность и щедро одарить бедных интеллектуалов. Книга Сороса "О глобализации", вышедшая в оригинале в 2002 г., а у нас - в 2004 г., не менее противоречива.
Издательская аннотация уверяет: "С середины 90-х и до начала 2000-х... никто, кроме Джорджа Сороса, так последовательно и непредвзято не пытался оценить проблемы глобализации..." Звучит это заявление, по крайней мере, смешно - получается, сотни научно-исследовательских учреждений по всему миру оказались некомпетентнее человека, утверждающего: "Я был и остаюсь горячим сторонником ВТО - несмотря на то что многого об этой организации не знаю". А уж о непредвзятости человека, тесно связанного с международными биржевыми спекуляциями, и речи идти не может.
Тем более любопытна эта книга, в которой Сорос пытается увязать свои представления об идеальном мироустройстве с реверансами в адрес всех обиженных. Ничего удивительного в том, что Сорос считает развитие международных финансовых и торговых институтов и свободное движение финансового капитала основой процветания и благополучия.
Своего в первую очередь. Человека, одобряющего политику РЕЙГАНА и ТЭТЧЕР, заставившую "бедных беднеть", а "богатеев - богатеть", вряд ли можно назвать искренним филантропом. Так же как и человека, одобрившего интервенции в Боснии и Косово. Чтобы не испортить свой образ "филантропа", Сорос не забывает поставить все с ног на голову и представить себя в качестве сторонника ограничения оружия массового уничтожения и противника односторонних действий США: "Из обстоятельства, что я защищаю международное сотрудничество, можно сделать вывод: я возражаю против использования военной силы".
Сороса искренне радует американская мировая гегемония - но, чтобы поддержать свое реноме, он не забывает пожурить американцев за пренебрежение интересами других стран. Лидерство США и глобализация на изначально неравноправных условиях гарантируют широчайший размах для спекуляций. Неудивительно, что злейшими врагами Сорос видит антиглобалистов, которые выступают, как известно, не против самой глобализации (ведь само антиглобалистское движение глобально), но против ее неравноправного характера и негативных последствий для общества.
Сорос сокрушается: "Антиглобалисты и другие критики международных финансовых и торговых институтов отказывают этим организациям в праве на сомнения и ошибки". Когда эти ошибки стоят людям домов, состояний, жизней - права на ошибку нет ни у кого: а ведь МВФ и МБРР "ошибаются" на каждом шагу. Другой враг Сороса - "крайне правые рыночные фундаменталисты". Под ними он подразумевает, вероятно, те правительства, которые после Азиатского финансового кризиса пообещали не подпускать Сороса к своим биржам на расстояние пушечного выстрела. И если предлагаемое Соросом мировое сообщество олицетворяет "интересы всего человечества, его выживание и процветание", то разрешите мне пожить в другом мире.
Материал предоставлен сетью магазинов "Книжный червь".
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