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Лицензии отменят через год

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Отмены лицензирования придется подождать как минимум еще год. Это следует из поправок к законопроекту о внесении изменений в закон о лицензировании (от 08.08.01 № 128-ФЗ). Комитет Госдумы по собственности рекомендовал принять проект во втором чтении, запланированном на 6 апреля.

Лицензии предлагается оставить только там, где их отмена "угрожает жизни, здоровью или безопасности". А около полусотни лицензий предлагается заменить контролем саморегулируемых организаций, техническими регламентами, аттестацией, сертификацией и т. д.

Как рассказал замминистра экономического развития и торговли Андрей ШАРОНОВ, последняя редакция проекта предлагает лишить лицензий с 2006 г. аудиторов, оценщиков, туроператоров, перевозчиков биоресурсов и т. д. Строителей - в 2007 г., а авиаконструкторов - и вовсе неизвестно когда: только после принятия техрегламентов.

Члены профильного комитета не поддержали "антилицензирование" ветеринаров и табачных компаний, испугавшись, что в этом случае животных будут лечить дилетанты, а сигареты будут производиться в подвалах. И с трудом депутаты согласились с новым порядком приостановки действия лицензий, предложенным правительством. "Мы хотим запретить чиновнику приостанавливать лицензии у предпринимателей. Пусть это делает только суд, но в упрощенном порядке", - пояснил Андрей Шаронов.

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