Контроль за иностранной рабсилой ужесточат

На состоявшемся 31 марта семинаре-совещании под председательством вице-губернатора Николая КОРОЛЕВА, по организации временного пребывания и трудовой деятельности иностранных рабочих в Приморье, был утвержден новый порядок привлечения иностранных рабочих. В частности, российских работодателей, в том числе и малый бизнес, обязали отчислять за иностранцев в Пенсионный фонд РФ и оплачивать им отпуск.

Особую роль в деле контролирования иностранной рабочей силы отныне будет играть налоговое ведомство: управлению ФНС по Приморскому краю предписано отслеживать организации, прекращающие свою деятельность до одного года существования, и своевременно информировать о всех налоговых нарушениях в среде компаний, получивших разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. В дальнейшем эта информация будет использоваться при выдаче разрешений юридическим лицам и позволит упорядочить нахождение иностранных трудовых ресурсов и количество компаний, которые эти ресурсы привлекают.

Ужесточение мер к работодателям и к процессу выдачи разрешений, по мнению властей, давно назревшая необходимость: трудовая деятельность иностранцев еще достаточно плохо контролируется, а процесс регистрации достаточно сильно коррумпирован. В результате такой политики содержание "дешевой" рабочей силы вскоре подорожает, и привлечение маленьких партий иностранных рабочих станет невыгодным. Это позволит уменьшить количество правонарушений в сфере трудового и миграционного законодательств и увеличить доходы в бюджеты всех уровней.