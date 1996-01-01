Южнокорейский бизнес собрался перебираться из Владивостока в Хабаровск

На прошлой неделе редакцию "ЗР" посетил новый Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Чжон Дэ ВАН.

Для первого знакомства тема разговора была более чем серьезной - инвестиционный климат в Приморье. В беседе с главным редактором Еленой БАРКОВОЙ г-н Ван и консул Ким ЧЖУН-СУ выразили озабоченность настроениями местных представителей корейских компаний, с которыми они встречались накануне.

Их настрой не в пользу Владивостока, и крупные корейские инвесторы строят планы в расчете на соседей - столицу федерального округа. Однако корейские дипломаты согласились с аргументами журналистов, что именно Владивосток остается деловым центром региона.