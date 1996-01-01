Кушать подано!

Такого Владивосток еще не видел. Дальневосточный конгресс рестораторов и отельеров, собравший около 300 участников со всего региона, стал серьезной заявкой на то, что местные работники "вкусного" бизнеса готовы к переменам к лучшему уже сегодня. И судя по активности, рестораторы действительно заинтересованы в том, чтобы их заведения стали лучшими. Это отметили и приглашенные корифеи ресторанного бизнеса из Москвы и Санкт-Петербурга.

По последним данным, в России работает 130 тыс. предприятий общественного питания. Годовой оборот этой индустрии составляет 12 млрд долларов в год. Для сравнения: в Австралии - 13-14 млрд, в США - более 150 млрд. Такие цифры привел президент информационного проекта "Пир" Иван МЕРКУЛОВ. Понятно, что российским ресторанам пока далеко до заграничного сервиса и наши люди, в большинстве своем, ходят в рестораны исключительно по праздникам. Однако, по прогнозам экспертов, совсем скоро ситуация в корне поменяется и походы в рестораны станут делом привычным и доступным для многих. А это требует отдачи от рестораторов, повышения уровня сервиса. И хорошо, что многие владельцы съестного бизнеса это понимают и хотят учиться.

Участниками Конгресса стали не только владельцы, но и управляющие ресторанами, шеф-повара, кондитеры, бармены, бариста, представители компаний-операторов местного рынка. Правда, как подчеркнул коммерческий директор ресторанного агентства "Анонс" (организатор Конгресса) Роман ИВАНИЩЕВ, среди участников оказалось больше все-таки тех, у кого с бизнесом итак все в порядке. Те же, кто действительно испытывают проблемы с кухней, продолжают довольствоваться своим прежним уровнем, очевидно, не понимая, что это тупик. По этой причине рестораны, не готовые тратить деньги на обучение, очень быстро закрываются. Впрочем, такие, наверное, и не нужны.

Дальневосточный конгресс стал местом встречи профессионалов. Рестораторы встречались со старыми знакомыми, искали новых партнеров на специальной выставке, дегустировали кофе, чай, пиво, соки, хлеб, шоколад, узнавали современные тенденции рынка, учились решать проблемы своих заведений. Кроме того, участники повышали квалификацию на поварских и кондитерских мастер-классах "Школа высшего кулинарного мастерства". Их проводили как приглашенные столичные гости (Кирилл МАРТЫНЕНКО, Ренат АГЗАМОВ), так и владивостокские "звезды", зарекомендовавшие себя во время Первого приморского кулинарного фестиваля: шеф-повар ресторана "Дел Мар" Александр ИВАНОВ, шеф-повар "Пиццы-М" Евгений КОВАЛЕВ.

Даже не верится, что организаторам удалось все эти бесконечные мероприятия уместить в три дня. Здание морского вокзала, где и проходило знаменательное событие, на это время превратилось в горячий цех, в котором с утра до вечера что-то пеклось, жарилось, варилось. Запах манил и притягивал все новых и новых гостей...

Самым зрелищным событием конгресса, по мнению многих участников, стал конкурс "Король бара". Лавры победителя в итоге достались бармену из владивостокского клуба "Бездонная бочка" Леониду РЫЖКОВУ. Многие ребята заметно волновались, роняли бутылки и обливались коктейлями. Но было видно, что готовились и старались все!

Это отметил и ведущий конкурса - человек-легенда, культовая фигура в российском барменском мире Сергей ГРИБКОВ. Он один из основателей отечественной школы флейринга, а ее ученики выиграли массу призов на российских и международных барменских конкурсах. Сергей дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В первый раз за то, что прошел по горлышкам 101 бутылки, а второй - что проделал то же самое со 155 бутылками, не раздавив и не уронив ни одной! Во Владивостоке Сергей, устроив небольшое заключительное выступление, показал лишь малую часть большого рекорда - под восторженные возгласы зрителей он прошествовал по горлышкам шести бутылок "Мартини". Девушка из зала, решившая повторить трюк с помощью рекордсмена, споткнулась на третьей же бутылке...

Любопытным оказался мастер-класс по абсенту, который провел опытный Евгений ШЛИОНСКИЙ. Даже те, кто раньше на дух не переносил этот напиток, после мастер-класса кардинально изменили свое мнение. Оказывается, проблема в том, что многие пьют абсент неправильно и даже очень немногие бармены умеют его готовить, а если абсент пить в коктейлях, как советует Евгений, ощущения совсем другие. Иначе, если цель просто напиться и хорошо провести вечер с пятницы на понедельник, по мнению эксперта, лучше купить водку - дешевле.

Все, что произошло за эти три дня, теперь даже перечислить трудно. Напомним, что Дальневосточный конгресс рестораторов и отельеров прошел при поддержке администрации Приморского края, Обещроссийского информационного проекта "Пир", Федерации рестораторов и отельеров (Москва), BBPG Conventions (Москва). Информационным партнером выступила Издательская компания "Золотой Рог". Особая благодарность - организаторам: Роману Иванищеву и Ольге КОЛЬЦОВОЙ, без которых ничего и не было бы.

Теперь мы можем со всей ответственностью заявить, что мероприятию, проведенному с широким размахом, удалось достигнуть цели, и все получили то, что хотели...