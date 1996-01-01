ГУМ достанется ГУМу

Высший арбитражный суд России защитил право ОАО "Торговый дом "Владивостокский ГУМ" на приватизацию арендуемых зданий на ул. Светланской, 35 и 45.

С просьбой о пересмотре судебных актов, вынесенных в пользу акционерного общества Приморским арбитражным судом и федеральным судом Дальневосточного округа в 2004 г., в надзорную инстанцию обратился комитет по управлению госимуществом (КУГИ) Приморского края. Позиция КУГИ - суд неправомерно понуждает краевой Фонд имущества заключить с Торговым домом договоры купли-продажи названных объектов недвижимости.

С заявкой на приватизацию ГУМа коллектив предприятия обратился в КУГИ еще в 1995 году, но получил отказ на том основании, что оба здания было предложено отнести к объектам исторического и культурного наследия федерального значения. Однако в перечень "памятников", утвержденный указом Президента РФ от 20.02.1995 г., они впоследствии не попали. Тем не менее рассмотрение заявок акционерного общества на приватизацию постоянно откладывалось.

Весной 2003 г. ОАО "Торговый дом "Владивостокский ГУМ" направило в КУГИ и фонд имущества проекты договоров купли-продажи нежилых помещений. После очередных отказов общество обратилось в арбитражный суд с иском к комитету и фонду о понуждении их к заключению договоров. Изучив материалы по делу и заслушав обе стороны, суд посчитал требования истца правомерными, а доводы ответчиков несостоятельными. 10 марта 2005 г. законность принятых по делу судебных актов подтверждена Высшим арбитражным судом.