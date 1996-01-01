Кадастром по землевладельцу

Налоги с собственников, бессрочных арендаторов и наследников земельных участков будут взиматься в соответствии с кадастровой стоимостью их владений. В соответствии с Федеральным законом № 141-ФЗ от 29 ноября 2004 года "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" ставка земельного налога составит от 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости участка.

Определять ее размер будут в администрациях муниципальных образований. Все средства, вырученные от взимания земельного налога, остаются в территориальных и муниципальных бюджетах. Предварительные расчеты показывают, что поступления от этого налога в 2006 году могут увеличиться не менее чем в 1,5 раза.

Земля - это такое же национальное богатство, как полезные ископаемые, лес или биоресурсы. В условиях рыночной экономики земля становится товаром и неплохим вложением капитала. Платить за пользование ресурсами придется в соответствии с их рыночной стоимостью.

Максимальная кадастровая стоимость квадратного метра земли в центре Хабаровска под объектами торговли составляет 3600 рублей, а под индивидуальным жилищным строительством 350 рублей за квадратный метр.

Сейчас в России ведется работа по составлению Единого государственного реестра земель. Без этих сведений, без достоверной юридически оформленной информации о правовом, хозяйственном и техническом состоянии земельных участков, об их стоимости невозможно ни сформировать цивилизованный рынок недвижимости, ни гарантировать права землепользователей, ни создать эффективную систему управления земельными ресурсами. На Дальнем Востоке объем оборота земель самый низкий в России.

Досье Дальний Восток - это 36% всей территории России. Государственная кадастровая оценка земель специалистами территориальных управлений Роснедвижимости ведется в округе с 2000 года за счет средств федерального и территориального бюджетов. На сегодняшний день кадастрово-оценочные работы полностью завершены в Еврейской автономной области и Корякском автономном округе, близка к завершению оценка участков в Хабаровском крае. Оценка земель Амурской и Магаданской областей зависит от сроков проведения экспертизы в Роснедвижимости. Сахалинская область и Чукотский автономный округ значительно отстают от соседних регионов.

Всего по Дальнему Востоку еще предстоит оценить 2 млн100 тысяч земельных участков. Оценить земли и рассчитать налоговую плату за участки нужно до конца этого года. Стоимость работ составляет более 90 млн рублей. Денег из региональных и муниципальных бюджетов поступает недостаточно для проведения в срок всех необходимых процедур.

Есть и еще одна проблема. Нельзя составить земельный кадастр без точной картографической основы и материалов аэрофотосъемки. Топогеодезическая изученность Дальневосточного округа слабая. По информации дальневосточного филиала ВИСХАГИ, из 2871 населенного пункта Дальнего Востока на 1223 материалы съемок вообще отсутствуют. Нет съемочных материалов на 80% населенных пунктов Хабаровского края, на 60% Приморского и Магаданского края. Материалы съемки на половину сел Республики Саха (Якутии), Амурской и Сахалинской областей сделаны более 10 лет назад. Еще хуже обстановка с картами межселенных территорий округа. Давность информация на треть районов Хабаровского края, на половину районов Приморского края, Магаданской и Камчатской области перешагнула 20-летний рубеж. Выход - обновлять и уточнять картографическую основу, а на это тоже нужны средства.

Всего в земельном кадастре существует 8 категорий земель: земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодия, поселения, земли промышленности и иного специального назначения, особо охраняемые территории, земли лесного фонда, земли водного фонда, садоводческих товариществ. Стоимость земель разных категорий будет различаться. Например, рассмотрим стандартную дачу в 6 соток в окрестностях города Хабаровска. Квадратный метр такой земли оценен в 10 рублей. Кадастровая стоимость 6 соток - 6 тысяч рублей. Значит, при максимальной ставке земельного налога в 1,5% с 1 января 2006 года владелец дачи ежегодно будет платить 90 рублей.

Другая картина с землей в центре города. Только в г. Хабаровске насчитывается 2579 кадастровых кварталов, в каждом из которых земля оценивается еще по 14 пунктам, в зависимости от того, что построено на конкретном земельном участке. Максимальная кадастровая стоимость квадратного метра земли в центре города под объектами торговли составляет 3600 рублей, а максимальная кадастровая стоимость земли под индивидуальным жилищным строительством 350 рублей за квадратный метр. Возникает вопрос, будут ли владельцы коттеджей в центре города и владельцы ветхих частных домов в том же районе платить одинаково? Согласно закону 141-ФЗ, некоторые категории граждан (Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды с детства и др.) имеют право на снижение налоговой базы на 10 тысяч рублей на одного человека.

Что касается жителей многоэтажек, то налог на землю, которая находится под зданием, мы все давно и исправно платим, он вносится в ежемесячную квартплату. Правда, пока мы платим по расчетам, установленным несколько лет назад, когда понятие кадастровой стоимости только вводилось в обиход. Сейчас стоимость квадратных метров будет пересматриваться. Впрочем, к росту цен нам не привыкать.