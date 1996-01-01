Предприниматели оформили союз против энергетиков

На заседании правления Хабаровского краевого объединения промышленников и предпринимателей (ХКОПП) принят устав некоммерческого партнерства "Антимонопольный союз потребителей теплоэнергоресурсов" (НП "АСПОРТЭР ДВ").

Предприниматели создали это партнерство не от хорошей жизни - их достал произвол энергетиков, которые постоянно повышают цены на свои услуги. Как считает председатель ХКОПП Евгений ШУЛЕПОВ, некоммерческое партнерство, основанное на добровольном членстве, при совместной деятельности будет прежде всего защищать общие интересы энергопотребителей. А к началу 2006 года предполагается при помощи НП "АСПОРТЭР ДВ" вывести всех членов ХКОПП на оптовый рынок тепло-энергоресурсов.

Также целью партнерства будет достижение полной прозрачности при определении экономической обоснованности тарифов на электрическую, тепловую энергию и горюче-смазочные материалы для предприятий и организаций, занимающих монопольное положение в сфере производства и продажи топливно-энергетических ресурсов.