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Из газопровода предложено сделать ОАО

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правительство края предлагает создать ОАО для строительства хабаровского газопровода. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Хабаровске заявил губернатор Виктор ИШАЕВ.

Основными акционерами в нем станут государство, компания "Роснефть", которые вложили порядка 600 млн руб., и правительство Хабаровского края, вклад которого составляет более 4,5 млрд руб. После создания ОАО каждая из сторон вправе распоряжаться своим пакетом акций по собственному усмотрению, однако губернатор заинтересован в приходе крупного инвестора, который бы мог приобрести газопровод полностью.

Инвестиционная программа этого года составляет 1,5 млрд руб. Надежды на то, что "Роснефть" и "Газпром" приобретут объект в этом году, не оправдались. Об этом стало ясно в ходе завершившихся в Москве переговоров. Тем не менее губернатор выразил уверенность, что строительство газопровода будет продолжено прежними темпами. Сейчас требуется выделить генподрядчику 500 млн руб. для покупки труб. В этом году, по словам В. Ишаева, нужно продвинуть трубу максимально далеко. Кроме этого, необходимо построить ЛЭП и две подкачивающие станции.

Губернатор сообщил, что "есть предложения от иностранных компаньонов проложить рядом со строящимся газопроводом еще один, чтобы поставлять большие объемы газа за рубеж". Это, отметил он, было бы выгодной сделкой, так как позволило бы окупить часть вложенных средств.

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