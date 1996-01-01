Лучшие "Крылья России" - из Хабаровска!

Авиакомпанией года (пассажирским перевозчиком № 1 на внутренних воздушных линиях России) названа компания "Дальавиа".

Церемония вручения премии "Крылья России - 2004" прошла в Москве. В конкурсе за обладание этим титулом принимали участие 25 российских авиакомпаний из разных регионов страны.

Премия "Крылья России" вручается уже в восьмой раз, многие специалисты называют ее самой объективной профессиональной премией в области воздушных перевозок. Победители и лауреаты премии по традиции определяются в результате подсчета голосов по итогам тайного голосования Общественного совета премии.