Приморских предпринимателей приглашают поучиться

Сразу два семинара для предпринимателей пройдут в ближайшее время в Приморском крае.

Первый из них - "Лизинг как источник финансирования для малого и среднего бизнеса. Отчет о движении денежных средств как инструмент прогнозирования потребностей в финансировании" пройдет 31 марта в г. Уссурийске и будет адресован предпринимателям муниципальных образований края. Семинар организован администрацией Приморского края. На нем состоится презентация ведущих лизинговых компаний Приморья.

5 апреля в здании администрации Приморского края состоится семинар-совещание представителей администраций муниципальных образований края и руководителей городских и районных общественных объединений субъектов малого предпринимательства на тему "Состояние и перспективы развития предпринимательства". На семинаре будут рассмотрены вопросы статистического обследования субъектов предпринимательства, определения параметров, выявления и формирования индустриальных округов (кластеров) в муниципальных образованиях края. В конце семинара запланирована деловая игра.