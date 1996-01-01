"Социальная ответственность - это социальная эффективность"

I краевая Премия "Компании года в Приморском крае" и Менеджер года в Приморском крае", учрежденная ИК "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края, дошла до своей самой важной стадии. Неделю назад на веб-сайте Премии началось открытое голосование за финалистов Премии - четыре компании и четыре менеджера, ставшие победителями полуфинального голосования.

Выбор лучших из лучших, в котором могут принять участие все желающие, - это всегда очень сложное дело. Особенно, если речь идет об оценке менеджеров, личную эффективность которых оценить очень сложно. Именно поэтому в ближайших номерах "ЗР" подробнее расскажет о каждом из финалистов Премии в номинации"Менеджер года в Приморском крае-2004". Сегодня мы представляем первого из них - генерального директора ЗАО "Примтелефон" Анатолия ЕРМАКОВА.

Для "Примтелефона" минувший год действительно стал особенным. В 2004 г. компания стала работать под брендом крупнейшего российского сотового оператора ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), в корне изменив не только свою тарифную и маркетинговую политику, но и внутреннюю систему управления. О том, как это происходило и как сегодня выглядит система управления компанией, "ЗР" рассказал сам Анатолий Ермаков:

- Работа под торговой маркой МТС, разумеется, стала одним из интересных и значительных событий в жизни нашей компании, которое повлекло за собой целый ряд изменений. Прежде всего резко возросли масштабы нашей работы. Ведь кроме резкого увеличения абонентской базы в Приморском крае и Сахалинской области мы начали предоставлять услуги еще в четырех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири - в Республике Бурятия, Магаданской, Камчатской и Иркутской областях.

- Для нас лично все это стало большим шагом вперед. Начало работы под торговой маркой МТС дало колоссальные возможности и преимущества, которые в полной мере смогли ощутить наши клиенты.

С февраля 2004 г. мы подключаем абонентов на тарифы МТС и ДЖИНС, предлагая все преимущества крупнейшего федерального оператора: высокие стандарты обслуживания абонентов, качественную связь, единую систему приема платежей по всей России, льготный внутрисетевой роуминг во всех регионах, где работает МТС, исходящие звонки абонентам МТС многих регионов России по стоимости мобильного вызова, бесплатные входящие со всех мобильных МТС в других регионах и другие, которые слишком долго перечислять.

Досье ЗАО "Примтелефон" является 100%- ной "дочкой" МТС. В 2004 г. количество абонентов компании в Приморском крае выросло примерно в два раза. На начало нынешнего года услугами МТС в Приморье пользовались не менее 235 тыс. абонентов, что составляло порядка 40% краевого рынка сотовой связи. В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленном ИК" Золотой Рог" по итогам 2003 г., "Примтелефон" занял 52-е место, в рейтинге эффективности -2-е место.

- В процессе перехода под общефедеральные стандарты управления многие региональные компании сталкиваются с большими сложностями. Насколько это было актуально для "Примтелефона". Как в вашем случае проходил процесс перехода под новые единые стандарты? Насколько глобальными оказались изменения в системе управления, корпоративной культуре, финансовой политике?

- С февраля 2004 г. мы полностью интегрированы в структуру МТС, стали частью крупнейшего в СНГ оператора сотовой связи - все службы и департаменты перешли на новые принципы работы. В целом можно говорить о том, что процесс перехода на новую систему управления прошел достаточно безболезненно. За 10 лет работы на рынке мы выработали собственную корпоративную культуру, которая позволила нам органично влиться в структуру МТС.

На сегодняшний день в МТС действует трехуровневая система управления: корпоративный центр разрабатывает общую стратегию развития компании. Для внедрения этой стратегии созданы специальные подразделения - макрорегионы, которые управляют процессами во входящих в них регионах. Все регионы, которые входят в лицензионную зону "Примтелефона", находятся в составе макро-региона "Дальний Восток". Такая модель управления позволяет максимально эффективно и гибко управлять такой огромной компанией, как МТС.

- Насколько вам лично пришлось изменить свой стиль управления в связи с тем, что "Примтелефон" стал частью компании МТС?

- Безусловно, чтобы адаптироваться под новую структуру, нужно было время, но это произошло достаточно безболезненно. Я считаю, опыт работы именно в "Примтелефоне" дал мне, как руководителю, все необходимые для этого качества.

Специфика телекоммуникационных компаний, и особенно сотовых операторов, такова, что мы всегда были ориентированы на внедрение более современных технологий и новых стандартов. Без постоянного движения вперед на нашем рынке невозможно быть эффективным, а вхождение в систему МТС и был тем самым шагом вперед.

- До вхождения в систему МТС и кардинального изменения тарифной политики "Примтелефон" был одним из лидеров в РФ по уровню дохода с одного абонентского счета. Как сейчас он выглядит на фоне других подразделений МТС?

- И "Примтелефон", и МТС всегда были компаниями, ориентированными на рынок, который все последние годы функционирует в условиях одной общей тенденции - за счет снижения тарифов происходит увеличение абонентской базы.

В сотовой связи есть критерий, которым измеряется средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU). В условиях жесткой конкуренции и борьбы за абонентов ARPU постепенно уменьшается. И если еще несколько лет назад разница между этими показателями в Москве и в регионах была достаточно высока, то сегодня они сблизились. В целом же по России ARPU абонентов (согласно финансовым результатам за 2004 г.) составляет 11,4 у.е.

- В последнее время весьма модным стало выражение "социально ответственный бизнес". Как вы лично понимаете этот термин?

- Я лично не стал бы связывать социальную ответственность и моду. Если мыслить в этом ключе, то социальная ответственность тут же станет показной и бессмысленной. На мой взгляд, социально ответственным является тот бизнес, который не ограничивается только экономической целесообразностью и выполнением требований, регламентированных законодательством. В социально ответственном бизнесе, прежде всего, предусмотрены достойная заработная плата сотрудникам, предоставление широкого спектра социальных льгот, улучшение условий труда работников, система поощрения и мотивации и многие другие вещи. Руководство таких компаний хорошо понимает, что самый главный капитал бизнеса - это в любом случае сотрудники организации, интеллектуальный и творческий потенциал которых необходимо использовать по максимуму. То есть социально ответственный бизнес - это, прежде всего, социально эффективный бизнес.

Хотя, помимо предоставления социальных льгот своим сотрудникам, МТС принимает активное участие в городских и областных мероприятиях, в том числе и в благотворительных акциях, спонсирует различные мероприятия.

- Одной из главных целей Премии "Компания года в Приморском крае - 2004" издательская компания "Золотой Рог" является попытка показать, что за последние годы в Приморском крае появился действительно высокоэффективный бизнес. С вашей точки зрения, какими качествами должен обладать и каким принципам следовать успешный менеджер в современной России?

- Прежде всего, ощущать требования рынка. Без этого в современных российских условиях невозможно быть эффективным. И наш, и многие другие сектора рынка развиваются столь динамично, что право на ошибку может стоить очень дорого. Успешный менеджер должен уметь быстро принимать взвешенные решения и, разумеется, быть мобильным - и в этом ему поможет компания МТС.

Досье Анатолий Ермаков родился в 1949 г. в Приморском крае. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи по специальности "Радиосвязь". Имеет 30-летний опыт работы в телекоммуникационной сфере. Работал в "Ростелекоме", пройдя путь от электромеханика до начальника лаборатории, в "Дальсвязи" начальником лаборатории и генеральным директором компании "Телеросс". С 1998 г. - генеральный директор ЗАО "Примтелефон".

Проголосовать за финалистов I краевой Премии "Компании года в Приморском крае - 2004" и "Менеджер года в Приморском крае - 2004" можно на веб-сайте премии www.premia.zrpress.ru