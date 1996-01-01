Грани "Приморского алмаза"

Около двух лет назад в Приморье появилась алмазогранильная фабрика с индийским капиталом, но только с середины 2004 г. ее продукция пошла на экспорт. О том, каким был ушедший год для компании, и планах на будущее "ЗР" рассказал директор и владелец ООО "Приморский алмаз" господин Сунил ГАНДИ.

- Господин Ганди, в прошлом году благодаря вашей компании в Приморье появилась новая статья экспорта. Каковы объемы экспорта бриллиантов в 2004 г.?

- Мы планировали экспортировать бриллианты на $ 15 млн, а успели только на $ 5 млн. Партия еще на $ 7 млн была подготовлена, но не успела пройти границу. Эта процедура не такая быстрая, так как в Приморье еще нет специализированного таможенного поста, мы работаем через Москву. Но в целом я доволен итогами года.

- Я слышала, что с этого года как-то изменился статус "Приморского алмаза" и он перестал быть частью вашего с братом семейного бизнеса, в который входит алмазогранильное ООО "Чорон Даймонд", организованное в 1999 г. в Якутии.

- Да, мы с братом решили разделить бизнес, и теперь "Приморский алмаз" будет работать самостоятельно. Раньше у нас была очень тесная кооперация с "Чорон Даймонд": там резали камни, сортировали их, и экспорт шел через общий офис в Бельгии. Сейчас мы создаем во Владивостоке полный цикл производства и специальную экспортную группу в Москве.

- Ваши планы по развитию на этот год?

- Мы планируем выйти на полную мощность - производство бриллиантов на $ 35 млн. Квоты на алмазы мы имеем, штат огранщиков практически укомплектован. Сейчас их на предприятии 85 человек, а необходимо около 100. В марте мы отправили в Москву на обучение группу оценщиков алмазов, а пока пользуемся услугами специальной лаборатории в Институте геологии ДВО РАН. Но нужны свои специалисты, и, думаю, к концу года у нас такая группа уже будет.

Мы намерены кроме мелких алмазов - менее 0,1 карата - перейти на огранку более крупных - 0,2-0,3 и выше, так как интерес к таким камням проявляют ближайшие соседи по региону - Япония, Южная Корея и КНР. Причем из Китая к нам обращаются с предложениями чуть ли не ежедневно.

Естественно, потребуется решение вопросов в Гохране и "АЛРОСА", но мы надеемся на положительный ответ. Вообще в наши планы входит усилить кооперативные отношения с АЛРОСА и самой Якутией в области обработки алмазов, обеспечения сырьем и т.д. Я знаю, что в Приморье с визитом собирается президент Вячеслав ШТЫРОВ, и мы будем с ним встречаться.

- А искать алмазы в Приморье вы планируете?

- Мы не ослабляем внимание к этой теме и следим за ней очень внимательно, по пока подтверждения о наличии алмазов в крае нет.

- В прошлом году часть бриллиантов с "Приморского алмаза" шла в Индию на производство ювелирных изделий, а потом - на российский, в том числе и приморский рынок. Это направление будет продолжено?

- Да, пока мы делаем это в Индии, хотя планируем какую-то часть операций перенести во Владивосток. Представление о ювелирной работе, как об исключительно ручной, давно устарело. Массовое производство оснащено автоматами, поэтому я не исключаю, что мы наладим, как говорят специалисты, "отверточную" сборку ювелирных изделий здесь. Допустим, дизайн - из Европы и Индии, заготовки изделий - из Гонконга, наши - камень и операции по его закреплению и полировке, после чего изделие приобретает законченный вид. Возможно, часть продукции мы будем экспортировать в соседние страны.

- Помнится, на открытии "Приморского алмаза" вы говорили, что будете добиваться открытия во Владивостоке специализированного поста. Но таможня вам отказала, мотивируя тем, что существующих в России четырех постов вполне достаточно. Как думаете, изменят ли там свое решение сейчас, когда вы выходите на проектную мощность?

- Мы будем добиваться открытия таможенного поста. Два года назад нам сказали, что надо сначала выйти на достаточно большие объемы экспорта, но мы на них выходим. Краевая администрация обещала нам содействие, и мы надеемся в этом году такое разрешение получить. Тогда экспортировать бриллианты в соседние страны будет легче и быстрее, а сейчас приходится все делать через Москву и Гонконг.

- Многие иностранцы опасаются открывать производства в России, боясь внимания "авторитетных" структур. Не было ли у вас проблем, связанных с желанием криминалитета приобщиться к столь высокодоходному бизнесу?

- Нет, администрации города и края всячески поддерживают наше предприятие. В свое время, еще когда мэром был Юрий КОПЫЛОВ, он сказал буквально следующее: "Если вы гарантируете городу доходы в бюджет, я буду вашей "крышей". Это очень разумно с точки зрения хозяйственника. Так же рассуждают и в краевой администрации. К тому же наш бизнес специфичный. Здесь все максимально учтено - и сырье, и готовая продукция, которая отправляется спецсвязью в Москву.

Я думаю, мы являемся успешным примером бизнеса в России и серьезным налогоплательщиком. "Приморский алмаз", еще не работая на полную мощность, уже заплатил за полтора года 5,2 млн руб. налогов. У нас достаточно высокоэффективное производство: цех по огранке алмазов площадью всего 250 кв. метров, а может произвести продукции на $ 30-35 млн.

- Какова зарплата огранщиков?

- Ученики получают по 4 тыс. руб., а огранщики, в зависимости от выработки, - до 14 тыс. руб. Все зависит от квалификации: индийские мастера, которые обучают приморцев новой профессии, могли бы заработать в полтора раза больше, так что местным кадрам есть, куда расти.