Мертвые души приморского бизнеса

Больше года обязанность по ведению Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей была возложена на налоговые органы. "ЗР" неоднократно обращал внимание предпринимателей на то, что им необходимо пройти перерегистрацию в налоговых органах до 1 января 2005 г.

Теперь, когда отпущенное время кончилось, "ЗР" решил узнать, насколько охотно предприниматели регистрируются в налоговых органов. Наш собеседник - начальник отдела учета краевой налоговой инспекции Галина ВАХРЕНЕВА.

- До вас регистрацией предпринимателей занимались муниципальные образования. В связи с изменениями законодательства теперь эти функции исполняют налоговые органы. Скольких предпринимателей вы должны были перерегистрировать в течение 2004 г.?

- За основу нашей статистики мы брали количество предпринимателей, находившихся на налоговом учете до 1 января 2004 г. Таких, по нашим данным, в крае свыше 59 тыс. Однако прошли необходимую перерегистрацию порядка 29 тыс. Остальные 30 тыс. не пожелали пройти эту процедуру. Впрочем, есть и положительные тенденции. Так, количество субъектов предпринимательства в некоторых районах за 2004 г. значительно выросло. Около 3 тыс. новых предпринимателей зарегистрировано в столице края. На территории края лидируют Находка - прирост на 1150 предпринимателей - и город Уссурийск с Уссурийским районом - прирост на 750 предпринимателей.

- Что будет с теми, кто не пожелал пройти перерегистрацию?

- Те, кто не пожелал или сознательно не захотел пройти перерегистрацию до января этого года, но продолжает осуществлять свою деятельность, могут быть подвергнуты административному штрафу на сумму от 500 до 2000 руб. В то же время есть и более суровое наказание. Бизнесмены должны понимать: если они продолжают заниматься своей деятельностью без свидетельства государственного образца, то автоматически попадают под статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за занятие незаконным предпринимательством.

- Получается, что в крае нелегальных предпринимателей больше, чем легальных, почти на тысячу. Бизнес что, опять в тень рванул?

- Нет, это бумажная статистика. На практике "живых" предпринимателей не так много. В основном большинство поленились принести в налоговую инспекцию заявление о снятии с учета в связи с прекращением деятельности. Есть и другая категория. Бывает, фирма открывается для совершения одной сделки, провели ее, и все - фирма не нужна. А написать заявление о прекращении деятельности эти коммерсанты благополучно забывают.

- А как тогда с этим бороться?

- Стараемся объяснить предпринимателям, что нужно ставить в известность свой налоговый орган о прекращении деятельности. А то бывает, что они нам по почте присылают листочек, где написано: я, Иванов, больше не работаю. Но это же не официальное заявление.

- По налоговым отчислениям можно понять, сколько предприятий работает?

- С этими показателями все в норме. Этот год ознаменовался частичным увеличением налоговой нагрузки на предпринимателей. Вспомните нашумевшую кампанию, связанную с увеличением ставок базовой доходности по ЕНВД. Однако большинство предпринимателей - юридических и физических лиц - поработали эффективно, перечислив в казну государства единого налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, на 93% больше прошлогоднего (или на 173,3 млн руб.), а единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности - на 59,4% больше (или на 259,5 млн руб.). Причем в краевую казну с каждого из этих двух налогов на этот раз перечислено в 3 раза больше средств, нежели в 2003 г.

- Сейчас гражданам предоставлено право получать выписки из реестра предпринимателей. Много желающих получить информацию такого рода?

- Обращаются постоянно, причем как к нам, так и в межрайонные налоговые инспекции. Интересуются по разным причинам. Есть физические лица, которые интересуются своими прежними работодателями, в основном их мотивация - это установление стажа для назначения пенсии или невыплата заработной платы. Граждане пытаются получить их точный юридический адрес для того, чтобы потом обратиться в суд. По этому же вопросу очень много запросов от прокуратуры и судов. Также люди пытаются выяснить информацию о предпринимателя: чтобы защитить свои права как потребителя. Как часто бывает, купил у предпринимателя некачественный товар, а через несколько месяцев в месте покупки претензию предъявить уже некому. Вот и обращаются к нам в надежде, что у нас данные есть.

- Какую конкретно информацию вы предоставляете и на каких условиях?

- Все - по письменному заявлению обратившегося: дата регистрации или перерегистрации, код вида деятельности, номер лицензии (если деятельность попадает под лицензирование), юридический адрес, фамилия, имя, отчество руководителя. А вот паспортные данные не даем, хотя можем указать адрес по прописке. Правда, заинтересованное в этом лицо должно предъявить нам свой паспорт, который мы сверяем с базой недействительных паспортов и только потом даем информацию. В свою очередь, каждый предприниматель может поинтересоваться, была затребована информация из реестра о нем или нет. В отношении юридических лиц мы можем предоставить более расширенные сведения: факт регистрации, способ образования юридического лица, организационно-правовая форма, сведения о держателе реестра акционеров, правопреемственность (если предприятие образовано путем реорганизации), сведения об учредителях и размер уставного капитала. Последним, как правило, интересуются банковские структуры, перед тем как выдать кредит юридическому лицу. Но, замечу, все услуги платные. Одна выписка - 200 руб. и выдается через 5 дней. Если нужно срочно, то мы обязаны предоставить информацию на следующий день, однако тогда стоимость возрастает до 400 руб.