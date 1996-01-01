Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пенсионный рэкет
Недавно на электронный адрес корреспондента "ЗР" пришло читательское письмо:
"Уважаемая редакция!
Мне кажется, читателям "ЗР" будет интересна история, которая случилась со мной буквально сегодня и которая, по-видимому, изменит ни много ни мало мои отношения с государством.
Я получил заказное письмо из Пенсионного фонда. Оно извещает, что на меня, как на частного предпринимателя, Пенсионный фонд Приморского края подает в суд. Оказывается, я являюсь злостным неплательщиком и должником за 2003 г. в размере 1 800 руб. плюс пеня в размере 70 руб.
Действительно, в 2000 году я зарегистрировался в качестве частного предпринимателя, открыл счет в банке и некоторое время вел свой бизнес: был независимым рекламным агентом, писал рекламные тексты, оказывал посреднические услуги и проч.
Но через полтора года, когда одна солидная компания предложила мне контракт на выгодных условиях, я решил свой частный бизнес "заморозить". Именно "заморозить", а не закрыть вовсе, потому что рано или поздно хотел к нему вернуться. Только уже на более высоком уровне.
Тогда же я написал заявление в налоговую инспекцию о том, что временно не веду предпринимательскую деятельность. И с тех пор ежегодно заполнял "пустую" налоговую декларацию, куда вносил только налоги по основному месту работы.
Все это я и объяснил по телефону сотруднику Пенсионного фонда, искренне полагая, что мы с ней сейчас же урегулируем это "маленькое недоразумение".
Ничего подобного! По телефону мне объяснили, что по закону зарегистрированный предприниматель с 2002 г. в любом случае обязан платить взносы в Пенсионный фонд. Только если он не занимается предпринимательской деятельностью, взносы эти составляют минимальную фиксированную ставку в 150 руб. в месяц.
Сумма, конечно, ничтожная. Но как, скажите, я должен относиться теперь к нашему "демократическому", "рыночному" государству, которое, не "не замечая" гигантских криминальных капиталов, активно "стрижет" тех, кто, собирая капиталец по копейке, еще только собирается начать свое дело?
Сергей К."
За комментарием корреспондент "ЗР" обратился в ближайшее к редакции учреждение Пенсионного фонда России (ПФР) - управление по Фрунзенскому району Владивостока. И вот что удалось узнать.
1. Закон действительно не различает, занимается ли зарегистрированный предприниматель предпринимательской деятельностью или нет. Имеет значение сам факт регистрации. Дальше, если предприниматель имеет прибыль, он платит социальный налог. Если не имеет, - платит минимальную фиксированную ставку в 150 руб.
Эту дань, иначе не назовешь, обязаны платить даже зарегистрировавшиеся предпринимателями пенсионеры. В том числе и военные, хотя им пенсию перечисляет Министерство обороны.
2. Перечисляемые ежемесячно 150 руб. делятся между самим ПФР (50 руб.) и лицевым счетом предпринимателя в ПФР (100 руб.).
Предпринимателям, рожденным после 1966 г., эти суммы (1200 руб. ежегодно) приплюсовываются к накопительной части пенсии.
Пенсионерам они могут прибавляться к пенсии при ежегодном перерасчете.
А вот военные пенсионеры вряд ли смогут когда-нибудь эти деньги получить, потому что для этого им придется отказаться от военной пенсии и перейти на обычную социальную.
И совершенно непонятно, каким образом ими смогут воспользоваться предприниматели, рожденные до 1966 г., потому что у их пенсии накопительной части не существует в принципе. Эти деньги, как и взносы военных пенсионеров, ПФР просто присваивает.
3. Если временно бездействующий предприниматель еще не получил судебной повестки по этому поводу, значит, у ПФР до него пока руки не дошли. В прошлом году только во Фрунзенском районе (можно считать эти цифры средними по каждому из владивостокских районов) было инициировано около 200 таких дел. Все иски Арбитражный суд Приморского края удовлетворил.
"Остальных" просто не успели оформить. К счастью для них, срок давности у этих "правонарушений" очень короткий: кто проскочил, того уже не догонят.
В этом году в суд пока отправлено около трехсот заявлений о взыскании задолженности. А общее число должников составляет примерно 1500. Только по Фрунзенскому, напомню, району Владивостока. Вот так.
Как сказал бы известный одесский правонарушитель и аферист Беня Крик, нужны ли здесь слова? Очевидно только, что государство наше, или те, кто за ним стоит, более заинтересованы в увеличении наемных работников, чем в появлении "среднего класса".
Впрочем, при желании тут можно разглядеть и "фигу в кармане". По законам физики действие равно противодействию. И уж если человек согласится подарить "дяде" эти 1200 руб. в год, то со временем он их обязательно "отобьет". Правда, с этих доходов государство уже вряд ли что-нибудь получит.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- Рыбаки Сахалина добыли больше 52 тыс. тонн лосося
- Выставка камчатских товаропроизводителей привлекает все больше туристов
- Сахалинский резидент Свободного порта перевез первую миллионную тонну угля
- Во Владивостоке вновь торгуют алмазами
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Резидент ТОР "Камчатка" будет перерабатывать вулканический материал
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"