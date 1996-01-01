Пенсионный рэкет

Недавно на электронный адрес корреспондента "ЗР" пришло читательское письмо:

"Уважаемая редакция!

Мне кажется, читателям "ЗР" будет интересна история, которая случилась со мной буквально сегодня и которая, по-видимому, изменит ни много ни мало мои отношения с государством.

Я получил заказное письмо из Пенсионного фонда. Оно извещает, что на меня, как на частного предпринимателя, Пенсионный фонд Приморского края подает в суд. Оказывается, я являюсь злостным неплательщиком и должником за 2003 г. в размере 1 800 руб. плюс пеня в размере 70 руб.

Действительно, в 2000 году я зарегистрировался в качестве частного предпринимателя, открыл счет в банке и некоторое время вел свой бизнес: был независимым рекламным агентом, писал рекламные тексты, оказывал посреднические услуги и проч.

Но через полтора года, когда одна солидная компания предложила мне контракт на выгодных условиях, я решил свой частный бизнес "заморозить". Именно "заморозить", а не закрыть вовсе, потому что рано или поздно хотел к нему вернуться. Только уже на более высоком уровне.

Тогда же я написал заявление в налоговую инспекцию о том, что временно не веду предпринимательскую деятельность. И с тех пор ежегодно заполнял "пустую" налоговую декларацию, куда вносил только налоги по основному месту работы.

Все это я и объяснил по телефону сотруднику Пенсионного фонда, искренне полагая, что мы с ней сейчас же урегулируем это "маленькое недоразумение".

Ничего подобного! По телефону мне объяснили, что по закону зарегистрированный предприниматель с 2002 г. в любом случае обязан платить взносы в Пенсионный фонд. Только если он не занимается предпринимательской деятельностью, взносы эти составляют минимальную фиксированную ставку в 150 руб. в месяц.

Сумма, конечно, ничтожная. Но как, скажите, я должен относиться теперь к нашему "демократическому", "рыночному" государству, которое, не "не замечая" гигантских криминальных капиталов, активно "стрижет" тех, кто, собирая капиталец по копейке, еще только собирается начать свое дело?

Сергей К."

За комментарием корреспондент "ЗР" обратился в ближайшее к редакции учреждение Пенсионного фонда России (ПФР) - управление по Фрунзенскому району Владивостока. И вот что удалось узнать.

1. Закон действительно не различает, занимается ли зарегистрированный предприниматель предпринимательской деятельностью или нет. Имеет значение сам факт регистрации. Дальше, если предприниматель имеет прибыль, он платит социальный налог. Если не имеет, - платит минимальную фиксированную ставку в 150 руб.

Эту дань, иначе не назовешь, обязаны платить даже зарегистрировавшиеся предпринимателями пенсионеры. В том числе и военные, хотя им пенсию перечисляет Министерство обороны.

2. Перечисляемые ежемесячно 150 руб. делятся между самим ПФР (50 руб.) и лицевым счетом предпринимателя в ПФР (100 руб.).

Предпринимателям, рожденным после 1966 г., эти суммы (1200 руб. ежегодно) приплюсовываются к накопительной части пенсии.

Пенсионерам они могут прибавляться к пенсии при ежегодном перерасчете.

А вот военные пенсионеры вряд ли смогут когда-нибудь эти деньги получить, потому что для этого им придется отказаться от военной пенсии и перейти на обычную социальную.

И совершенно непонятно, каким образом ими смогут воспользоваться предприниматели, рожденные до 1966 г., потому что у их пенсии накопительной части не существует в принципе. Эти деньги, как и взносы военных пенсионеров, ПФР просто присваивает.

3. Если временно бездействующий предприниматель еще не получил судебной повестки по этому поводу, значит, у ПФР до него пока руки не дошли. В прошлом году только во Фрунзенском районе (можно считать эти цифры средними по каждому из владивостокских районов) было инициировано около 200 таких дел. Все иски Арбитражный суд Приморского края удовлетворил.

"Остальных" просто не успели оформить. К счастью для них, срок давности у этих "правонарушений" очень короткий: кто проскочил, того уже не догонят.

В этом году в суд пока отправлено около трехсот заявлений о взыскании задолженности. А общее число должников составляет примерно 1500. Только по Фрунзенскому, напомню, району Владивостока. Вот так.

Как сказал бы известный одесский правонарушитель и аферист Беня Крик, нужны ли здесь слова? Очевидно только, что государство наше, или те, кто за ним стоит, более заинтересованы в увеличении наемных работников, чем в появлении "среднего класса".

Впрочем, при желании тут можно разглядеть и "фигу в кармане". По законам физики действие равно противодействию. И уж если человек согласится подарить "дяде" эти 1200 руб. в год, то со временем он их обязательно "отобьет". Правда, с этих доходов государство уже вряд ли что-нибудь получит.