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"Русская тройка" стартует из Южной Кореи
В марте ЗАО "Русская тройка", созданное в конце прошлого года на паритетных началах ОАО "РЖД" и "ДВМП", отправит первый контейнерный поезд. Об этом сообщил в минувший понедельник в Хабаровске президент ОАО "РЖД" Геннадий ФАДЕЕВ, находившийся с рабочим визитом на Дальневосточной железной дороге.
- Первый контейнерный поезд с автомобильными комплектующими из Южной Кореи для Таганрогского автомобильного завода (Тагаз) отправится в марте. "Русская тройка" планирует использовать в составе контейнерного поезда специальные железнодорожные платформы, на которые помещаются два 40-футовых контейнера, - уточнил Геннадий Фадеев. - Перевозка контейнеров из Южной Кореи на "Тагаз" в 8 раз короче трансокеанского маршрута. Это только начало работы, и компании еще предстоит завоевать рынок контейнерных грузов из Китая.
Во время визита в Хабаровск Геннадий Фадеев также представил коллективу Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" - нового руководителя Михаила ЗАИЧЕНКО. Напомним, прежний руководитель дороги Виктор ПОПОВ назначен начальником другого филиала ОАО "РЖД" - Федеральной пассажирской дирекции.
"Несмотря на то, что в общем объеме отправления грузов по сети доля Дальневосточной дороги составляет 3,7%, на дорогу приходится 67% сетевой погрузки рыбы, 27% общесетевых импортных грузов, 11% сетевой погрузки леса на экспорт", - отметил Геннадий Фадеев. По его словам, за последние три года на Дальневосточной железной дороге на 25% увеличена погрузка грузов, на 32% вырос грузооборот, на 26% увеличилась производительность труда.
По данным пресс-службы РЖД, в январе-феврале 2005 года по Дальневосточной железной дороге перевезено 3 млн 665 тыс. тонн (рост к уровню 2003 г. составил 6,6%) грузов. В 2004 году было перевезено 44 млн 515 тыс. тонн (+3,6% к уровню 2003 г.). Отправлено 7,6 млн пассажиров дальнего следования и 17,8 млн - в пригородного.
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