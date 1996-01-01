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Квота на иностранцев
Межведомственная комиссия при администрации Приморского края по вопросам привлечения и использования иностранных работников начала прием заявок от работодателей на выдачу иностранным гражданам приглашений на работу в Приморье в 2006 году.
Как сообщает пресс-служба администрации края, заявки необходимо подать в срок до 1 июня текущего года. Напомним, формирование предложений по определению квоты осуществляется в соответствии с постановлением Минтруда РФ от 29 апреля 2003 г. № 23. По этим предложениям должно быть сформировано объективное представление о потребности экономики Приморского края в иностранной рабочей силе в 2006 году.
На основе полученных предложений межведомственная комиссия определит количество иностранных работников, которые приедут на работу в Приморский край в 2006 году. Оно будет утверждено губернатором края. До 1 августа подписанное решение должно быть передано в Правительство РФ, которое утверждает квоту в масштабах страны и затем распределяет ее по субъектам федерации.
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