Умирать на работе стали реже

Количество несчастных случаев на производстве снизилось. Об этом говорилось во вторник на очередном заседании Межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае.

Как сообщил заместитель председателя комитета по труду и демографической политике администрации Приморского края Владимир ЗИМБУРСКИЙ, в результате целенаправленной работы организаций, занимающихся вопросами охраны труда, в 2004 году в крае снизилось количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на 11,8% (по сравнению с 2003 годом). Число травм со смертельным исходом уменьшилось в 2 раза (с 16 случаев до 8 в 2004 году). Также уменьшилось число аварий с четырех до одной в 2004 году. Ущерб от аварий составил 11 млн руб. В прошлом году на предприятиях Приморского края произошло 532 пожара, что на 5,85% меньше, чем в 2003 году.

В 2004 году за отсутствие безопасных условий труда государственная инспекция по охране труда в Приморском крае привлекла к административной ответственности 1434 руководителя предприятий. Общая сумма взысканий - более 2 млн руб. В органы прокуратуры переданы материалы на 12 человек.

В прошлом году 140 организаций края завершили аттестацию рабочих мест по условиям труда, что в 1,4 раза больше, чем в 2003 году. Еще 9 приморских организаций и 15 судов ОАО "Дальневосточное морское пароходство" получили сертификаты соответствия работ по охране труда.