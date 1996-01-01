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Трудовые резервы улицы
Передача среднего профобразования на региональный уровень приведет не к его улучшению, а к росту социальной напряженности. Во всяком случае, на первых порах.
"То, что мы с вами делаем, всерьез и надолго", - заявил министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО в конце прошлого года главам региональных образовательных ведомств, которых собрали на совещание "по вопросу передачи ПТУ, техникумов и колледжей в ведение с федерального уровня на региональный".
С 1 января 2005 г. почти три тысячи из четырех тысяч двухсот ПТУ и техникумов России распоряжением правительства № 1565-р были переданы в ведение субъектов РФ.
Уже сейчас в некоторых регионах ПТУ оказались под угрозой закрытия - местные власти не знают, как содержать их хотя бы до конца учебного года. "Мы смогли найти только 56 млн рублей из необходимых 212, - сообщила председатель комитета по культуре, образованию и науке Верховного совета Хакасии Лариса КАРПОВА. - Этих денег хватит только до мая. Дальше без помощи центра нас ждет крах". "Мы не можем содержать все ПТУ, - говорит председатель комитета по образованию Республики Алтай Николай ТУДЕНЕВ. - Кого-то будем закрывать, кого-то - перепрофилировать".
В других регионах, где речь о закрытии не идет, власти не могут обеспечить питание для учеников, дотации на проезд, бесплатные места в общежитиях. Более 270 ПТУ в разных регионах вообще оказались в подвешенном положении - не урегулированы вопросы передачи собственности, региональные власти их не принимают, ссылаясь на недостаток документации. По данным Российского профсоюза работников образования и науки, преподаватели этих ПТУ уже два месяца не видят зарплаты, а ученики - стипендии.
Вдобавок ко всем этим проблемам в некоторых регионах бюджеты на 2005 год были приняты ранее 3 декабря, когда вышло постановление правительства о передаче ПТУ. Федералы заранее не заложили денег на их содержание в бюджет страны, а региональные власти, пользуясь тем, что принимали свои бюджеты раньше, еще не заложили.
По данным масштабного исследования Академии профессионального образования, 52% учащихся пошли в ПТУ, потому что "у них не было другой возможности получить профессию". 79% из них - из семей, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума, у половины нет отца или матери. 14% пришли в ПТУ, потому что там бесплатно дают форменную одежду. 5% - потому что там бесплатно кормят.
"Система НПО зачастую обременена социальными функциями в ущерб подготовке квалифицированных кадров", - написано в "Приоритетных направлениях" - руководящем документе Министерства образования и науки, одобренном правительством. "В результате реформы системы НПО за бортом окажутся дети из самых малообеспеченных семей, - уверен один региональный министр образования, попросивший не называть его имя в печати. - ПТУ для них - единственный шанс получить хоть какую-нибудь профессию. И система НПО не может от них отказаться. Если их выгнать, они все равно будут учиться в ПТУ. Но уже в тех, что при тюрьмах и колониях".
Впрочем, нельзя отрицать - и здесь чиновники Министерства образования и науки правы, что система НПО во многом работает вхолостую из-за того, что до 2005 года она целиком и полностью регулировалась из центра. Нельзя же, в самом деле, на уровне федерального министерства решать, сколько региону требуется каменщиков, а сколько штукатуров. Во многих регионах работодатели вынуждены выстраивать параллельную систему, чтобы переучивать выпускников тех же самых ПТУ. Поэтому сама мысль, что регионы должны заведовать ПТУ, верная.
Но федеральное образовательное ведомство, похоже, ставит себе целью вовсе не реформу ПТУ, а просто экономию средств федерального бюджета. В 2002 году тогдашний министр образования Владимир ФИЛИППОВ обещал, что ПТУ не будут переданы на баланс регионов, пока не будет проведен эксперимент в дотационных субъектах. Никто никаких экспериментов не проводил. Просто передали, и все.
На вопрос, просчитывались ли последствия такой передачи, Анатолий ЕЛИСТРАТОВ, начальник отдела учреждений начального профессионального образования Федерального агентства по образованию, коротко ответил - нет. По словам чиновника, переданные в регионы ПТУ могут рассчитывать на любую поддержку центра, кроме финансовой, а за то, что с ними будет, полностью отвечают теперь региональные власти, которые вольны их реорганизовывать, закрывать и продавать.
А потому либеральная по целям реформа профобразования пока сулит регионам лишь рост социальной напряженности и неразбериху. А подростки из наиболее бедных семей будут приобретать первую профессию в настоящей "школе жизни", то есть на улице.
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