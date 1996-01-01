Программное обеспечение

Программно-целевой метод решения проблем федерального или регионального уровня в масштабах РФ является востребованным и считается очень важным. В целом по России в 2004 году финансировалось 53 федеральные целевые программы (ФЦП), в том числе 96 подпрограмм. Это почти в три раза меньше количества программ, существовавших в 2002 году. Сокращение вызвано неудовлетворительным государственным финансированием большинства из них.

Осветить вопросы реализации ФЦП на территории края мы попросили заместителя министра экономического развития и внешних связей по инвестиционной деятельности правительства Хабаровского края Юрия ГРИДНЕВА.

18 программ

- Юрий Иванович, какие ФЦП и в каком количестве реализуются на территории Хабаровского края?

- Из 53 ФЦП, которые финансировались из федерального бюджета в 2004 году, 18 программ было реализовано непосредственно в Хабаровском крае. Важнейшими из них являются: "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья", "Энергоэффективная экономика", "Модернизация транспортной системы России", "Дети России", "Экология и природные ресурсы", "Жилище". Следует подчеркнуть, что если программа "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья" - региональная программа, то все остальные - отраслевые. Причем такие ФЦП как "Энергоэффективная экономика", "Модернизация транспортной системы России", решают принципиально важную для Хабаровского края и для всего Дальнего Востока проблему развития инфраструктуры, именно поэтому мы придаем им особое значение.

В настоящий момент мы занимаемся проработкой вопросов участия края еще в 7-8 ФЦП. В 2004 году подавали заявку на участие в программе "Электронная Россия", но финансирования на 2005 год не получили. В этом году попытаемся более тщательно поработать над этим вопрос и добиться включения края в эту программу на 2006 год.

По сравнению с другими регионами ДВ, думаю, что в среднем мы участвуем в примерно одинаковом количестве ФЦП.

- Из каких источников и в каком объеме финансируются программы и отдельные проекты, реализуемые на территории края?

- Что касается финансирования программ, то в 2004 году из государственного бюджета на реализацию ФЦП в Хабаровском крае было выделено 1239,7 млн руб., или 13,8% от общего объема задействованных средств. Краевой бюджет выделил сумму в 1576,9 млн руб. (17,6%), местные бюджеты - 80,7 млн руб. (0,9%). Больше всего средств было получено из прочих источников (собственные средства предприятий, иностранные инвестиции, средства, полученные на рынке ценных бумаг). Этот показатель составил 6074,8 млрд руб., или 67,7% от общего объема финансирования. Как видите, основная доля привлеченных на реализацию ФЦП средств приходится на прочие источники, в то время как государство ограничивается очень скромным объемом участия (на 1 руб. вложенных в программу федеральных денежных средств приходится 6 руб., привлеченных из прочих источников).

Кто дает деньги

- В общем случае каждая ФЦП имеет три направления финансирования: капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы, - продолжает Ю. Гриднев. - На территории края основные вложения делаются в капитальное строительство. К крупнейшим программным объектам 2004 года относятся: строительство газопровода Сахалин Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск (ФЦП "Энергоэффективная экономика", в 2004 году направлено более 2,0 млрд руб., из них только 30 млн руб. из федерального бюджета); строительство онкологического центра г. Хабаровска (ФЦП "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья", направлено около 900 млн руб., из них федеральных средств - 50 млн руб.); реконструкция и обновление производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (ФЦП "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья", направлено 410 млн руб. - собственные средства предприятия); строительство комплекса глубокой переработки мазута ОАО "Комсомольский нефтеперерабатывающий завод", (ФЦП "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья", направлено 1435 млн руб. - собственные средства предприятия).

Также из федерального бюджета в 2004 году финансировались: по программе "Модернизация транспортной системы России" взлетно-посадочные полосы в аэропортах Хабаровска и Николаевска-на-Амуре; по программе развития образования - Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический университет, Хабаровский государственный университет, профессиональное училище г. Николаевска-на-Амуре; по программе "Дети России" - реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями в Комсомольске-на-Амуре, пристройка к детскому дому в с. Тополево, перинатальный центр в Хабаровске; по программе "Экология и природные ресурсы России на 2002-2006 годы" - инженерная защита левого берега р. Амур в районе Хабаровска; по программе "Жилище" -реконструкция канализации в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. При этом по названным программам в 2004 году удалось добиться увеличения государственного финансирования "Инженерной защиты левого берега р. Амур" с 6 млн руб. до 60 млн руб., взлетно-посадочной полосы г. Хабаровска с 15 млн руб. до 25 млн руб., пристройки к детскому дому в с. Тополево с 12 млн руб. до 13 млн руб.

Кроме капитальных вложений на территории края по ФЦП финансировалось направление "прочие нужды": фестивали, слеты, приобретение оборудования для школ и поликлиник, лекарств, компьютеров, учебников и т.п.

Политическое планирование

- Юрий Иванович, одной из основных программ в Хабаровском крае, является ФЦП "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья". Принятая в 1996 году она уже дважды в 2002 и 2003 гг., подвергалась корректировке. Какова ситуацию с ее финансированием и реализацией?

- Вы совершенно правы. ФЦП "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья" можно назвать важнейшей из всех реализуемых в крае программ. И является она для нас таковой не столько даже по объемам денежных средств, направляемым из федерального бюджета для ее финансирования, а по кругу проблем, которые в рамках нее решаются. Предназначенная для создания экономических условий устойчивого развития ДВ и Забайкалья, формирования необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата, развития приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, она предусматривает сокращение отставания уровня развития ДВ и Забайкалья от среднероссийского уровня, повышение самообеспеченности региона и уровня жизни населения. Но, к сожалению, все хорошо бывает только на бумаге.

В настоящее время в РФ только разрабатывается концепция регионального, или пространственного, развития России. Сегодня - и об этом можно заявлять на любом уровне, что представители краевой власти уже делали, - идет не экономическое, а политическое планирование развития субъектов РФ. Наибольший объем федеральных средств ФРР последние три года приходится на ФЦП по развитию республик Татарстан и Башкортостан. В 2004 году Правительство РФ выделило на их реализацию 11264,8 млн руб. и 7350,3 млн руб. соответственно. В то же время финансирование объектов 13 регионов ДВ и Забайкалья осуществлялось в рамках на порядок меньшей суммы - 971 млн руб.

Мощные нефтеперерабатывающие заводы Татарстана, развитая промышленность. Разве это экономическое решение - осуществлять такие существенные государственные денежные вливания в экономику этой республики? Нет, это решение политическое. Смотрим дальше: ФЦП "Юг России" - 2054,9 млн руб. Политическое решение. А следом - ФЦП по развитию Калинградской области и Курильских островов. Две наиболее проблемные территории России, однако средств на их развитие выделяется почти в 20 и 45 раз меньше, чем идет на развитие Татарстана.

Говоря об объемах финансирования, следует отметить и тот факт, что фактическое финансирование из федерального бюджета мероприятий по программе "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья" в 2003 и 2004 гг. было в два раза ниже, заложенного в программе. Так, в 2004 году за счет всех источников финансирования была предусмотрена реализация 51 программного проекта на сумму 17,2 млрд руб. Фактически было профинансировано 38 объектов на сумму 62459,9 млн руб. (36,9% от запланированного программой).

В прошлом году возникла и другая проблема, связанная с реализацией данной программы. Начиная с января 2004 года в рамках региональной ФЦП "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья" прекращено финансирование объектов государственной собственности и АО. В результате общее число объектов финансирования уменьшилось.

Что касается распределения денежных средств, выделяемых по упомянутой программе, в 2004 году Хабаровский край занимал 3-е место по объемам полученного государственного финансирования - 136, 4 млн руб. (Республика Саха (Якутия) - 200 млн руб., Корякский АО - 173 млн руб.). Дополнительно к этому в крае на реализацию программных мероприятий было выделено из краевого и местных бюджетов 937,5 млн руб., из внебюджетных источников - 5276,8 млн руб.

Относительно будущего ФЦП "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья" можно сказать, что в настоящее время она в очередной раз корректируется. На этот раз с целью увеличения объемов финансирования и повышения уровня федеральной поддержки развития дальневосточных субъектов РФ.

Из средств инвестиционных программ

- Юрий Иванович, в 2004 году в целом Хабаровскому краю было выделено 476,1 млн руб. денежных средств федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и фонда регионального развития (ФРР), в 2005 правительству края удалось добиться увеличения финансирования. Насколько и какие объекты будут профинансированы в 2005?

- Благодаря настойчивости правительства края на 2005 год в ФАИП включены объекты Хабаровского края на сумму 923,9 млн руб. При этом программой "Энергоэффективная экономика" предусмотрено финансирование зоны затопления Бурейской ГЭС (360 млн. руб.), программой "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья" предусмотрено финансирование 8 объектов на сумму 140,4 млн руб., в т.ч. объекты ЖКХ, онкологический центр в Хабаровске и электроснабжение п. Уктур Комсомольского района.

В 2005 году Минприроды РФ выделило в рамках ФАИП финансирование на сооружение берегоукрепления реки в п. Хор, на строительство берегоукрепительных сооружений в Комсомольске-на-Амуре, защиту от наводнений с. Дормидонтовка Вяземского района, защиту от затоплений г. Бикина на общую сумму 90,3 млн руб. В 2005 году продолжится строительство инженерной защиты левого берега Амура в районе Хабаровска (80 млн руб.).