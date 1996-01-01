Игорь Заболотный ушел в космос

Бывший генеральный директор ОАО "Дальсвязь" Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ, возглавлявший дальневосточную МРК с 2002 по 2004 г., назначен заместителем генерального директора ФГУП "Космическая связь" (ГПКС) по маркетингу.

Как сообщила пресс-служба ГПКС, Игорь Заболотный возглавит Службу маркетинга ГПКС, которая создается на базе подразделений коммерческой службы предприятия и выделяется в самостоятельную службу.

Напомним, что Игорь Заболотный является членом совета директоров "Дальсвязи", а также ЗАО "Акос".