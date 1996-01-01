Акционерам ПМП будет за кого голосовать

На годовом собрании акционеров ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП), дата которого еще не известна, будет рассмотрен вопрос о генеральном директоре пароходства в связи с истечением срока действия его контракта.

Напомним, что на годовом собрании акционеров ПМП по итогам 2003 г. генеральным директором компании вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Александра КИРИЛИЧЕВА был избран его заместитель Сергей ПОПРАВКО.

В повестку дня также включен вопрос о внесении изменений и дополнений в устав компании. Остальные вопросы стандартны для годового собрания - утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2004 г., вопрос о распределении прибыли за 2004 г., а также избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии компании, утверждение аудитора.