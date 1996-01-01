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Ситуация на рынке труда обостряется

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С начала года в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратились 14,8 тыс. приморцев, что составило 104,4% к январю-февралю 2004 г. Среди обратившихся почти 35% граждан имеют длительный перерыв в работе. Признаны безработными 11,6 тыс. человек.

Таким образом, численность зарегистрированных безработных составила 44,3 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы в среднем по краю составил 3,9%, что на 0,3% больше, чем в прошлом году.

Максимальный уровень безработицы сохраняется в Анучинском (20,7%), Красноармейском (15,8%), Яковлевском (15,4%) и Чугуевском (14,4%) районах. Стоит отметить, что еще около 35 тыс. жителей Приморья также не имеют работы, но в службе занятости по различным причинам не зарегистрированы.

Катастрофическая нехватка рабочих мест в сельской местности, непривлекательные условия труда на многих существующих и вновь созданных, повышение тарифов на ЖКХ и желание получить социальные льготы (медицинский полис, страховое пенсионное свидетельство, субсидии на ЖКУ, детские пособия и т. д.) приводит к резкому увеличению числа клиентов службы занятости.

Об авторе. Марина Грицюк, пресс-секретарь Департамента ФГСЗН по Приморскому краю.

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